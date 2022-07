<span style='text-decoration: underline;'>CYCLISME</span>:<br><span style='color:red;'>Dixième place pour Youcef Reguigui en course en ligne</span>

Le cycliste algérien Youcef Reguigui a décroché la 10ème place dans l’épreuve cyclisme de course el ligne des jeux méditerranéen Oran 2022, disputée samedi entre Oran-Hamam Bouhadjar-Oran, en présence de 73 coureurs représentant 16 pays.

Le coureur algérien a bouclé les 145 kilomètres de cette course sur route en 3h34:45, contre 3h12:23 pour le français Paul Penhoet, qui s’est imposé devant ses deux coéquipiers Ewen Costiou et Retailleau Valentin. Reguigui n’avait pas les jambes pour le podium face à de meilleurs sprinteurs. Le coureur algérien a dû se contenter de la 10è place. L’Algérie a engagé un total de huit athlètes dans cette course en ligne, à savoir Azzedine Lagab, Yacine Hamza, Hamza Mansouri, Islam Mansouri, Nassim Saidi, Hamza Amari, Nehari Mohamed Amine et Youcef Reguigui. Si ce dernier a décroché la 10eme place, les autres ont occupé des positions moins reluisantes, à commencer par Azzedine Lagab, Yacine Hamza et Hamza Mansouri. «On n’a pas à rougir de notre course, je suis fier de ce qu’on a fait. Quand on est battu par plus fort que soi, on n’a rien à regretter», a indiqué Reguigui à l’arrivée. De son côté, l’entraineur national, Hamza Hakim s’est dit «satisfait des résultats obtenus par la sélection nationale, surtout que le niveau de la compétition était relativement élevé, en présence de cyclistes professionnels, dont certains sont de renommée mondiale», a-t-il noté.