Mahrez: «Notre ambition est grande pour conserver le titre»

Le capitaine de l’équipe nationale de football Riyad Mahrez, a affiché lundi l’ambition des Verts d’aller chercher une deuxième étoile continentale de suite, à la veille de leur entrée en lice à la 33e CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier û 6 février), mardi face à la Sierra-Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00).

« On arrive à une nouvelle CAN, nous sommes les tenants du titre, mais cela ne veut pas dire qu’on va gagner encore une fois, ce sera plus dur que la dernière CAN en Egypte. Notre ambition est grande pour rééditer ce que nous avons réalisé en 2019 «, a affirmé Mahrez, lors d’une conférence de presse tenue au stade de Japoma de Douala. Outre la Sierra-Leone, l’Algérie, logée dans le groupe E, évoluera également aux côtés de la Guinée équatoriale et de la Côte d’Ivoire. Les champions d’Afrique ont effectué un stage de douze jours à Doha (Qatar), ponctué par un match amical face au Ghana (3-0). « Nous sommes arrivés il y a deux jours, ce n’est pas la même météo qu’à Doha ou à Alger, mais il faut s’adapter le plus rapidement possible», a-t-il ajouté. Face à l’opposition de plusieurs clubs européens à libérer les internationaux africains, Mahrez a tenu à préciser la position de son club Manchester City (Angleterre). « Man City n’avait pas son mot à dire, la CAN est semblable à la Copa America, je ne vois pas pourquoi ils s’opposent à mon départ en sélection, tout s’est bien passé avec mon club concernant ma libération», a-t-il conclu. L’autre match du groupe E, opposera mercredi la Guinée équatoriale à la Côte d’Ivoire, au stade de Japoma (20h00).