Djamel Belmadi: « Ce n’est pas le moment de penser à mon futur»

Le sélectionneur de l’équipe na tionale de football Djamel Belmadi, s’est de nouveau montré évasif lundi, quant à son avenir à la tête des « Verts», estimant que le plus important était de qualifier l’Algérie au Mondial 2022, à la veille de la réception du Burkina Faso, mardi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), dans le cadre de la 6e et dernière journée (Gr.A) du 2e tour des éliminatoires.

«Il y a le match de demain, puis la CAN-2021 (reportée à 2022 au Cameroun du 7 janvier au 6 février, ndlr), ensuite un éventuel barrage du Mondial 2022. Ce n’est pas le moment de penser à mon futur. J’ai signé mon contrat en cinq minutes la première fois. Le président Amara Charaf-Eddine a dit que ça s’arrangerait en 5 minutes, il s’en souvient », a indiqué Belmadi, lors d’une conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Arrivé en août 2018 en remplacement de Rabah Madjer, limogé, Belmadi, qui avait réussi à mener l’Algérie à son deuxième sacre africain lors de la CAN-2019 en Egypte, s’était engagé pour un contrat qui court jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar. «Les détails du contrat ne seront pas un problème pour mon avenir. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de savoir si je suis encore capable d’apporter plus, si j’ai la force et l’énergie de convaincre, d’aller plus haut. Le métier est usant», a-t-il ajouté. Avant de conclure : « Je revois des images de notre arrivée à la tête de l’équipe nationale. Beaucoup de choses ont changé. On a pris de l’âge, je ne veux pas encore aller à l’hospice!». Dans un entretien accordé samedi à Radio Algérie internationale, le président de la Fédération algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine, s’est montré confiant par rapport à une éventuelle prolongation du contrat de Belmadi. « Nous avons une stratégie et une méthode de travail qui consiste à faire le nécessaire dans le silence. Je suis convaincu qu’on arrivera à un accord de prolongation en cinq minutes. Pour l’instant ce moment n’est pas encore venu, mais je reste confiant quant au maintien de Belmadi à la tête de l’équipe nationale. Nous sommes pour la stabilité et favorables pour que le coach national reste ». A la veille de la dernière journée des éliminatoires, l’Algérie caracole en tête avec 13 points, avec deux longueurs d’avance sur le Burkina Faso (2e, 11 pts).