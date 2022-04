Djamel Belmadi: «Je reste !»

Le sélectionneur de l’équipe nationale , Djamel Belmadi, continuera sa mission à la tête du staff technique, a-t-il annoncé dimanche dans un entretien accordé au site officiel de la Fédération algérienne de football (FAF).

«J’ai décidé de continuer ma mission à la tête de la sélection algérienne. Nous allons essayer de donner un nouveau souffle à ce groupe qui mérite d’être soutenu et bien sûr recréer une autre dynamique de travail en prévision des prochaines échéances. J’ai soumis à mes responsables l’opportunité de mettre fin à mon contrat, mais cette proposition n’a pas été acceptée», a déclaré Belmadi à la Chaîne Youtube de la FAF.

Pour le sélectionneur national, la date du 29 mars «restera à jamais gravée dans nos têtes que ce soit les joueurs, le staff technique et bien sûr, tout le peuple algérien, par rapport à l’importance de cette rencontre, décisive pour la qualification au Mondial 2022 au Qatar.».

«Je pense que nous avons vécu un scénario dramatique par rapport aux 126 minutes de jeu et bien sur le résultat final. Nous avons fondé beaucoup d’espoir dès la signature de mon contrat qui cours jusqu’en décembre 2022, notamment la qualification au Mondial qui constituait un objectif primordial pour nous.», a-t-il dit. Avant d’ajouter : «Je pense que ça reste un échec. La question qui doit être posée, est ce que nous sommes capables de redémarrer avec autant d’énergie et de motivation. Ce drame footballistique qu’on avait vécu, méritait un temps de réflexion.».

«Il va y avoir l’arrivée de nouveaux joueurs»

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, a annoncé aussi l’arrivée de nouveaux joueurs, en vue des prochaines échéances des «Verts», à commencer par les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023, dont la phase finale aura lieu en Côte d’Ivoire (23 juin-23 juillet).

« Il va y avoir avènement de joueurs qui vont devoir faire comme l’ont fait à leur temps Belaïli, Bounedjah, Benlamri, Atal, Bennacer. Ce sont des éléments qui avaient commencé à jouer avec nous tout en progressant et surtout en s’imposant au sein de l’effectif. J’appelle les joueurs qui vont nous rejoindre à être dans cet même état d’esprit et montrer qu’il ont le niveau pour aller faire de grandes choses, mais je ne suis pas là pour offrir des cadeaux».

« Nous sommes (entraineur et staff technique) dans l’éternel remise en question. Après chaque stage, on fait un bilan. Nous sommes dans l’échange quasi quotidien. Evidemment, il va y avoir un effectif qui va évoluer, en démarrant de la perpétuelle question de comment être plus fort, que ce soit dans les méthodes de travail ou bien dans les idées de jeu», a-t-il ajouté.

«C’était prévu d’aller jouer à Oran»

Belmadi a tenu à revenir sur les deux matchs des barrages du Mondial 2022, disputés en mars dernier face au Cameroun, tout en défendant le système de jeu adopté pour la première fois lors de cette double confrontation.

«Nous avons été dans un système dans lequel on a jamais joué, nous avons estimé qu’il représentait le meilleur plan. Nous avons remporté la première manche à l’extérieur (1-0 à Douala, ndlr), chose qui nous a poussé à adopter la même stratégie, mais avec un état d’esprit différent lors du match retour à Blida (défaite 2-1, ndlr).

Au cours de cette seconde manche, il y a eu deux hommes de match: l’arbitre Gassama et le portier camerounais Onana, auteurs de plusieurs arrêts».

Avant d’enchaîner : «C’est vrai que nous avons estimé qu’il pourrait y avoir un gros risque en changeant notre système sur ces deux matchs, mais on n’a pas hésité à se remettre en question, en passant notamment d’une défense de quatre à trois éléments, c’était une prise de risque calculée. Nous sommes toujours dans la réflexion et dans l’analyse».

«Le stade de Tchaker nous a donné tellement de joie par le passé, des matchs historiques avec à la clé deux qualifications pour la Coupe du monde. Mon souhait était toujours d’aller se produire ailleurs, que ce soit à l’Est, à l’Ouest, dans le sud si on avait les infrastructures pour aller voir nos frères là-bas, et à Tizi-Ouzou, j’espère que le stade sera réceptionné le plus tôt possible. L’idée est d’aller profiter de notre public, c’est l’objectif N.1. C’était prévu d’aller à Oran bien avant ce match face à l’Ouganda, car nous savons qu’il allait être prêt, surtout qu’il va abriter les Jeux méditerranéens. Nous allons disputer à Oran un, deux, ou trois matchs, le temps que les autres stades soient prêts», a-t-il conclu.

«J’ai crié depuis trois ans à l’injustice de l’arbitrage africain»

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a ajouté qu’il avait «crié depuis trois ans à l’injustice de l’arbitrage africain», mais cela, «malheureusement», n’a pas été pris au sérieux. «Ne pas participer à une phase finale de Coupe de monde restera pour nous une grande désillusion, une grande tristesse.

Je suis encore sous le choc et c’est une lourde chose à porter, mais avec le temps les choses entreront dans l’ordre.», a indiqué Belmadi.

Concernant l’élimination de l’équipe nationale, le sélectionneur national n’a pas oublié cette fin tragique et cauchemardesque vécue par le peuple algérien dont seul l’homme en noir avait la réponse.

«J’ai crié depuis trois ans à l’injustice de l’arbitrage en Afrique avec des faits réels qui se sont passés lors de nos sorties en terre africaine. Nous sommes encore très loin de l’arbitrage mondial et je dirais même que nous sommes à l’âge préhistorique.», a dit Belmadi.