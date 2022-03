<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2022 (barrages)</span>:<br><span style='color:red;'>Djamel Belmadi: «Le choix des 24 joueurs est bien réfléchi»</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a estimé dimanche à Alger que «le choix des 24 joueurs a été bien réfléchi», en vue de la double confrontation face au Cameroun, les 25 et 29 mars dans le cadre des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

«La liste a été élaborée suite à une grande période de réflexion succédant à la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. L’avenir nous dira si c’est un bon choix. C’est une liste composée de joueurs appelés à arracher la qualification au Mondial de Qatar. J’ai choisi ces 24 joueurs parce que j’ai considéré qu’ils méritent d’être sélectionnés pour cette rencontre décisive», a déclaré Belmadi lors d’une conférence de presse animée au centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Appelé à donner son avis sur la liste des 24 joueurs convoqués en vue de la double confrontation face au Cameroun, marquée notamment par l’absence de l’attaquant Baghdad Bounedjah (Al Sadd/Qatar), Belmadi a répondu que c’est «un choix de l’entraîneur».

«Je suis constamment en contact avec les joueurs, notamment ceux qui n’ont pas été convoqués lors de la dernière CAN-2021 au Cameroun, à l’image d’Adlene Guedioura. Ceux qui n’ont pas été convoqués savent très bien que c’est une liste élaborée pour l’intérêt de l’Algérie et ils ont toute la possibilité de revenir en sélection.», a-t-il précisé.

Pour le sélectionneur national, «l’objectif pour nous reste la qualification au Mondial de Qatar, un objectif primordial pour moi en tant que sélectionneur, mais aussi pour tout un peuple qui aspire à vivre ce rendez-vous mondial dans un pays arabe.». Vingt-quatre (24) joueurs ont été convoqués en vue de la double confrontation face au Cameroun, les 25 et 29 mars, dans le cadre des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar. La liste est marquée par la convocation de deux nouveaux joueurs: le défenseur de l’ES Sahel (Tunisie) Youcef Laouafi et l’attaquant d’Al Wakrah (Qatar Super league) Mohamed Benyettou.

La liste des convoqués est marquée également par le retour de plusieurs joueurs absents lors de la CAN 2021: Adlene Guedioura (Burton Albion/Angleterre), Hicham Boudaoui (OGC Nice/France), Rachid Ghezzal (Besiktas/Turquie) et Ishak Belfodil (Herta Berlin/Allemagne). En revanche, les attaquants: Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Said Benrahma ( West Ham), Adam Ounas (Naples/Italie),Farid Boulaya (FC Metz/France), les milieux de terrain Adam Zorgane (SC Charleroi/Belgique) Haris Belkebla (Stade Brestois/France), Yacine Brahimi (Al Rayyane/Qatar) et Mohamed Amine Amoura (FC Lugano/Suisse), ainsi que les défenseurs, Amine Tougai (ES Tunis), Lies Chetti (ES Tunis), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique), présents à la CAN 2021 au Cameroun, ne figurent pas dans la nouvelle liste de Belmadi.

La première manche se jouera vendredi prochain au stade Japoma à Douala (18h00), alors que le match retour est fixé au mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). La sélection nationale s’envolera lundi pour la capitale équato-guinéenne Malabo pour effectuer un stage bloqué, avant de rejoindre Douala le 24 mars, soit à la veille de la rencontre.