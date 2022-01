Djamel Belmadi: Zerrouki et Ounas très incertains face à la Guinée équatoriale

Les deux milieux de terrain de l’équipe nationale de football : Ramiz Zerrouki et Adam Ounas, malades, sont incertains pour le match face à la Guinée équatoriale, dimanche au stade de Japoma à Douala (20h00), pour compte de la 2e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier – 6 février).

«Zerrouki et Ounas sont malades, il y a de fortes chances qu’ils ne puissent pas participer à cette deuxième rencontre», a annoncé le sélectionneur national Djamel Belmadi, lors d’une conférence de presse d’avant-match tenue au stade de Japoma.

Depuis leur arrivée à Douala, Zerrouki et Ounas sont soumis à un travail spécifique en salle de sport, et s’entraînent à l’écart du groupe. Lors de son entrée en lice dans la compétition, l’Algérie a été tenue en échec mardi par la Sierra-Leone (0-0), alors que la Guinée équatoriale s’est inclinée devant la Côte d’Ivoire (0-1). Au terme de la 1ère journée, la Côte d’Ivoire occupe la tête du groupe avec 3 points, devant l’Algérie et la Sierra-Leone, qui comptent un point chacun.

La Guinée équatoriale ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.