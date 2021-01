<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Djerad instruit les membres du gouvernement de lever toutes les éventuelles contraintes</span>

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit mercredi les membres du gouvernement concernés par la préparation des Jeux méditerranéens Oran-2022, de densifier les efforts et prévoir des visites de travail et d’inspection à Oran pour s’assurer de la qualité des réalisations engagées et lever toutes les éventuelles contraintes rencontrées, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.

Ces instructions ont été données lors d’une réunion du gouvernement, présidée par M. Djerad, qui s’est déroulée par visioconférence. Dans ce contexte, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, relative à l’état d’avancement de la préparation des Jeux méditerranéens d’Oran. Le ministre Sid Ali Khaldi «a présenté les dispositions prises dans le cadre de la préparation des Jeux méditerranéens prévus dans près de dix-huit mois à Oran, notamment en matière de travaux de réalisation des infrastructures sportives et d’hébergement, de l’organisation technique relative aux disciplines sportives ainsi que de la coordination entre les différentes structures et organismes concernés par cet important évènement sportif», selon la même source. Le Premier ministre a, en outre, demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports de veiller à la bonne préparation des athlètes pour les prochaines échéances sportives internationales et régionales, en dotant également les fédérations sportives nationales des moyens nécessaires dans ce cadre, indique le texte. (APS) 54391/440/371/362