On retiendra dans le PLF 2021, la fermeture de pas moins de 38 comptes d’affectation spéciale. Les membres de l’APN ont apprécié la démarche qui tend à rendre plus transparent le budget de l’Etat, mais mettent la pression à l’effet de «clôturer les comptes restants et à ne laisser que ceux indispensables pour peu qu’ils soient soumis au contrôle parlementaire».

Le débat du projet de la loi des Finances 2012 au niveau de la représentation nationale semble prioritairement animé par ce qui se passe au niveau de la bourse de Londres où les prix du Brent conditionnent les performances de l’économie nationale et des déficits que les difficultés financières lui imposent. Le ministre des Finances qui, dans sa présentation, a défendu l’esprit du PLF tourné vers la promotion tous azimuts des exportations, a trouvé au sein de l’assemblée des voix compréhensibles et d’autres au contraire très critiques, à l’image de l’intervention du député Nasser Hamdadouche du MSP. Ce dernier a remis en question les chiffres prévisionnels contenus dans le PLF.

Pour M. Hamdadouche, ces chiffres «sont irréalistes et illogiques du point de vue économique». Ce député avait, bien entendu, l’oreille tendue en direction de la bourse de Londres. Chargeant le gouvernement, il soutient que le PLF 2021 n’apporte pas d’explications claires sur la manière de combler le déficit budgétaire prévisible de plus de 20 milliards de dollars. Il va de soi que ce déficit peut être plus ou moins important, selon l’évolution des prix du pétrole sur le marché international. Son collègue, Ahmed Bouchama, note que «le PLF 2021 se décline sous forme de mesures de rattrapage, dénuées d’une vision stratégique ou d’une approche de développement claires». Une charge assez peu convaincante d’autant que le même député MSP affirme que «l’élargissement de l’assiette fiscale accentuera la pression fiscale au risque d’amener les investisseurs à abandonner leurs projets». Une ineptie. Dans le même registre, mais qui contredit quelque peu son collègue, la députée Farida Ghamra, du MSP, a plaidé pour «la relance de la procédure relative à l’Impôt sur la fortune (ISF)».

Les soutiens à la démarche du gouvernement se recrutent au sein du FLN principalement. La députée Saïda Hariti du vieux parti s’est ainsi félicité du contenu du PLF 2021, a vu dans la volonté gouvernementale concernant la diversification de l’économie nationale un aspect stratégique. La députée a mis également le doigt sur l’importance du passage aux énergies renouvelables et à la numérisation de tous les secteurs. Une autre députée du même parti, Hindia Merouani a évoqué l’exportation hors hydrocarbures, exigeant, par ailleurs, une révision des lois et du système d’aménagement du territoire, et de création de nouvelles villes.

Dans le carré du RND, la critique aura été précise et concise. Le député Messaoud Bouderadji a estimé que le PLF 2021 n’a pas «accordé assez d’importance à l’agriculture bien qu’il est le seul secteur qui a montré son utilité durant la pandémie du coronavirus». Il estimera, dans son intervention la nécessité «de soutenir ce secteur pour qu’il soit une alternative au pétrole et d’accompagner les agriculteurs confrontés à des pertes colossales dans plusieurs filières». Apportant de l’eau au moulin de son collègue, Saliha Mekhref du RND, accuse : «Comment peut-on compter sur le secteur de l’agriculture comme alternative aux hydrocarbures, alors qu’il souffre de plusieurs problèmes et que la majorité des agriculteurs rencontrent beaucoup d’obstacles qui entravent les objectifs souhaités».

Les interventions, dans le volet de l’agriculture, ont été nombreuses et l’on sentait bien la mobilisation des députés, visiblement conscient de la solidité d’un secteur qui a évité au pays, une crise alimentaire majeure, en ces temps de pandémie. La proposition la plus « constructive » est venue du député indépendant, Dakmous Dakmoussi, qui a préconisé des incitations fiscales en direction des industries manufacturières et au profit du producteur agricole. L’objectif étant «de permettre à ce secteur d’absorber l’excédent de production et de couvrir les besoins nationaux au long de l’année, en sus de résoudre, d’urgence, le problème de pénurie du fourrage auquel font face les éleveurs actuellement», assure le député.

On retiendra enfin, la fermeture de pas moins de 38 comptes d’affectation spéciale. Les membres de l’APN ont apprécié la démarche qui tend à rendre plus transparent le budget de l’Etat, mais mettent la pression à l’effet de «clôturer les comptes restants et à ne laisser que ceux indispensables pour peu qu’ils soient soumis au contrôle parlementaire».

Tous les autres chapitres du PLF, à l’image des Strat-up et de l’industrie, ont fait l’objet de remarques de la part des députés de l’APN.

Anissa Mesdouf