Djibouti-Algérie: les «Verts» au Caire dès le 8 novembre

L’équipe nationale de football, s’envolera le lundi 8 novembre pour le Caire (Egypte), soit à quatre jours du match face à Djibouti, prévu le vendredi 12 novembre au stade international du Caire (14h00, algériennes), pour le compte de la 5e journée (Gr.A) du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a appris l’APS vendredi auprès de la Fédération algérienne (FAF).

Le vol spécial qui s’envolera d’Alger, se rendra d’abord à Paris (France) pour embarquer les joueurs évoluant en Europe, avant de poursuivre son chemin vers le Caire, précise la même source.Une fois n’est pas coutume, le sélectionneur national Djamel Belmadi a décidé d’avancer le départ pour le Caire, pour préparer au mieux cette confrontation face au Djibouti. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral béninois, conduit par Houngnandande Djindo Louis, assisté de ses compatriotes Ayimavo Aymar Ulrich Eric (1e assistant) et Kougbemede Koudogbo Augustin (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est le Béninois Mohamed Issa.

équipe nationale clôturera le 2e tour des éliminatoires, en recevant le Burkina Faso, le lundi 15 novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), pour le compte de la 6e et dernière journée. Au terme de la 4e journée, l’Algérie et le Burkina Faso se partagent le fauteuil de leader avec 10 points chacun. Le Niger suit à la 3e place avec 3 points, alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point. Le premier de chaque groupe se qualifiera pour le dernier tour (barrages), prévu en mars 2022.