Dominée par la Côte d’Ivoire, l’Algérie rate l’exploit

Dominée par une équipe ivoirienne solide et bien organisée, l’Algérie, championne d’Afrique en titre, quitte la CAN-2021 dès le premier tour, après sa défaite (3-1) en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe E, disputé jeudi au stade Japoma de Douala (Cameroun).

Condamnés à battre la Côte d’Ivoire pour se qualifier aux huitièmes de finale de la compétition, les hommes de Djamel Belmadi n’ont pu réaliser l’exploit face à un adversaire bien organisé, pratiquant un jeu fluide et limpide et surtout efficace. Après un jeu équilibré durant les 20 premières minutes de jeu, et quelques franches occasions de part et d’autre, dont un tir sur le poteau (21′) de Bennacer, la Côte d’Ivoire ouvre le score par Frank Kessié (23′) exploitant une passe judicieuse de Nicolas Pépé, engouffré sur le côté droit devant une défense algérienne prise de vitesse.

Ratant l’égalisation sur deux actions successives de Belaili (35′) et Mahrez (37), les coéquipiers de Zerrouki concèdent, dans la foulée, un second but (40′) suite à un coup franc, joué rapidement par Serge Aurier au second poteau et repris de la tête par Ibrahim Sangaré. Après la pause, et l’entrée en jeu de Slimani à la place Benrahma (46), le sursaut des Verts ne s’est pas produit.

Paradoxalement, ce sont les Ivoiriens qui prennent l’ascendant, parvenant à inscrire un 3è but par Nicolas Pepe (55′). Même les autres changements effectués par Belmadi, avec l’entrée en jeu de Bendebka, Brahimi et Boulaya, n’ont pas ramené le sursaut espéré, même si Belaili réussit à ramener un penalty, malheureusement raté par Riad Mahrez (60′). Durant le dernier quart d’heure, les joueurs algériens multiplient les velléités pour porter le danger dans le camp adverse, sans succès, même si le remplaçant Sofiane Bendebka est parvenu à sauver l’honneur des Verts en inscrivant un but à la 74è minute.

Les dernières tentatives des partenaires de Zerrouki pour ajouter un 2è but sont restées vaines, avant le coup de sifflet final de l’arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes, actant officiellement la sortie précoce de la sélection algérienne de la CAN-2021. Après cet échec inattendu des Verts, le staff technique sous la conduite de Djamel Belmadi, vont s’atteler à préparer le prochain rendez-vous, à savoir les barrages qualificatifs au Mondial 2022 dont le tirage au sort aura lieu samedi 22 à Douala.