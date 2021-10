<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Douze blessés sur les routes en trois jours</span>

Ce fut une semaine dramatique sur les Routes de la wilaya de Sidi Bel Abbés puisqu’on a recensé pas moins d’une dizaine de blessés dans cinq accidents de circulation.

Ainsi lundi dernier une voiture a dérapé sur la route nationale 13 entre les communes de Télagh et Teghalimet faisant quatre blessés. Toujours sur ce même tronçon et dans l’après-midi, un autre véhicule a dérapé et s’est renversé en blessant le conducteur. La journée suivante du mardi a connu le dérapage d’un camion sur le chemin de wilaya 50 reliant les communes de Tessala à Ain-Trid a fait deux blessés.

Ce mardi a été aussi le théâtre d’un accident sur la RN 101 reliant Sidi Bel Abbès à Aïn Témouchent, suite à une collision entre une camionnette et une voiture causant trois victimes évacuées vers les urgences de SBA.

Enfin, et dans l’après-midi de mercredi, deux voitures sont entrées en collision sur la RN 109 entre les localités de Merine et Oued Taourira faisant deux blessés.

M.Bekkar