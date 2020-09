Le stress des contaminations au Covid-19 baissant, le pays retrouve quelques couleurs en cette fin d’été. Et pour cause, à quelques jours des examens du BEM et à deux semaines du baccalauréat, le climat est merveilleusement estival. Les bacheliers et futurs lycéens auront le temps de décompresser. Les deux dernières semaines de septembre, seront-elles aussi entièrement dédiées aux vacances ? C’est dire qu’après plusieurs mois de stress, le pays respire de nouveau la joie de vivre. Les échos qui parviennent d’un peu partout, font état d’une dynamique sociale très intéressante. Des plages festives et vivantes, il y en a partout. Les parcs, les stations balnéaires et autres clubs de plaisance sont pris d’assaut par des milliers de familles algériennes. Les places publiques ne désemplissent pas, de la tombée de la nuit jusqu’au petit matin. Et, cerise sur le gâteau, les quelques attractions ouvertes ici et là, viennent donner un autre motif de satisfaction aux vacanciers. Il faut donc vraiment être aveugle pour ne pas voir l’été serein et apaisé que vit une grande majorité d’Algériens. Il faut dire que la tendance baissière de la courbe épidémique encourage à la détente. Mais certains disent que le réveil sera dur, puisque un rebond de la Covid-19 est toujours de mise. Les Algériens ne sont pas dupes. Ils savent que le risque existe, mais comme le reste de l’humanité, ils font avec.

Il est clair que malgré les circonstances, le constat à faire est que les choses évoluent dans le bon sens dans notre pays. Il reste, malgré tout, beaucoup à faire. Cela dépend des pouvoirs publics, mais également de la société civile aussi. L’on soulignera à ce propos, l’insistance du chef de l’Etat à redonner ses lettres de noblesse à cette société civile. L’on rajoutera aux déclarations du Président un autre acteur. Il s’agit du citoyen lambda. Ce dernier doit croire en un avenir meilleur pour pouvoir le vivre vraiment.

En attendant, les citoyens qui s’expriment à travers le mouvement associatif, donc de la société civile, sont censés se rendre compte que le présent est déjà meilleur que le passé. Nous devons nous en convaincre et faire de même avec les citoyens du monde. Disons-leur donc que ça va mieux pour nous, que notre grand pays est ouvert et prêt à recevoir le reste du monde pour partager sa joie de vivre. Et espérer que la nouvelle République apporte d’autres victoires sociales, politiques et culturelles.

Par Nabil.G