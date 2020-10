<span style='text-decoration: underline;'>APC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Eclairage, nettoiement et espaces verts en priorité</span>

Le cabinet du P/APC d’Orana abrité, jeudi dernier, une réunion de coordination très riche en enseignements. Un débat fraternel et démocratique, et ce, en présence du P/APC M. Nour-eddine Boukhatem, du vice-président Abderrahmane Bellabes, du Secrétaire Général M. Noureddine Mestour, ainsi que des délégués de la DHA et du DVC et des cadres communaux.

Cette réunion a donné lieu à un débat de haute facture sur l’avenir proche de la plus grande commune d’Algérie et des échéances qui sont à nos portes comme les élections, les rentrées sociale et scolaire, et bien sûr les trois priorités de la mairie, en l’occurrence le nettoiement, l’éclairage et les espaces verts.

On commence par les élections où le nombre d’électeurs Oranais est de 451 140 dont 218 973 femmes et 232 167 hommes. Il y a lieu de signaler trois salles des sports et plusieurs centres culturels, Bibliothèques communales et cinémas qui abriteront les meetings prévus du 07 au 28 octobre 2020.

Dans un autre contexte, le premier magistrat de la ville d’Oran a ordonné la désinfection des écoles primaires, où en sont les cantines scolaires entre autres.

Il est indéniable de souligner l’importance des préparatifs à la saison des pluies. Il existe trois points noirs sur lesquelles la DVC et la DPE sont déjà mobilisées et qui sont le rond -point du palais d’Or, la trémie du Méridien et le Tiré Pistolet.

Le P/APC M. Nour-Eddien Boukhatem a donné un petit aperçu également sur le recouvrement en boostant les cadres des délégations communales à doubler d’efforts.

A signaler que la division hygiène et assainissement a présenté en data show son personnel et ses prérogatives. Ce sera au tour de la division du personnel d’en faire de même dans les prochains jours.

Il est impératif de signaler les prochains relogements où l’APC d’Oran a toujours eu un rôle prépondérant en personnel et matériel.

C.C.APC D’Oran