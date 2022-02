Education: reprise des cours, dimanche, pour les trois cycles d’enseignement

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a décidé de la reprise des cours pour les trois cycles d’enseignement (primaire, moyen et secondaire) à partir de dimanche prochain, a indiqué jeudi un communiqué des services du Premier ministre. « En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et l’autorité sanitaire, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a décidé de la prise de mesures applicables au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19) au niveau du secteur de l’Education nationale », lit-on dans le communiqué. Les mesures consistent en « la réouverture des établissements éducatifs à partir de dimanche 6 février 2022 avec le respect du protocole sanitaire validé par le comité scientifique et l’accélération de la vaccination des personnels de l’Education nationale », précise le document.