Effondrement d’un portique gerbeur au terminal à conteneur de Bejaia

Un portique gerbeur (grue de levage et d’entreposage) s’est effondré mardi au terminal à conteneurs de Bejaia faisant un blessé et occasionnant d’importants dégâts, apprend-t-on de la direction de l’entreprise portuaire de Bejaia (EPB).

L’accident est survenu vers 08h45 dans des circonstances non encore identifiées, a précisé à l’APS, le PDG de l’entreprise Halim Kasmi, soulignant qu’une commission d’experts est sur le site pour éclairer les raisons de l’accident et les circonstances dans lesquels il s’est produit.

«Le portique s’est littéralement disloqué pour des raisons que l’on ignore encore», a-t-il dit.

Dans sa chute, l’engin a blessé un employé de l’entreprise, agé de 54 ans, victime d’un traumatisme crânien et évacué d’urgence à l’hôpital Khellil Amrane. Toutefois, son pronostic vital n’est pas engagé, a-t-on assuré. L’accident a, par ailleurs, généré d’importants dégâts matériels, abimant notamment un ensemble de conteneurs entreposés à proximité, si bien qu’une décision a été sitôt prise afin de suspendre les livraisons aux clients en attendant de faire le point sur l’ampleur des dommages subis .

Un plan d’action a été arrêté également dans ce contexte, a souligné Halim Kasmi qui appréhende une perturbation des livraisons pour quelques jours.

En revanche, les opérations de débarquements vont se poursuivre dans les conditions habituels, a-t-il relevé.