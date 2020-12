<span style='text-decoration: underline;'>HUIT PERSONNES SECOURUES</span>:<br><span style='color:red;'>Effondrement d’un vieil immeuble à la Casbah d’Alger</span>

Huit personnes ont été secourues et évacuées, samedi à l’aube, suite à l’effondrement d’un mur extérieur et des escaliers d’un ancien immeuble sur les hauteurs de la Casbah d’Alger, «sans qu’aucune victime ne soit déplorée», a-t-on appris auprès des services de Protection civile.

«Immédiatement après un effondrement partiel de cet ancien immeuble, situé au 5 rue Nafisa sur les hauteurs de la Casbah, les agents de la Protection civile sont intervenus pour secourir huit personnes occupant les lieux», a précisé à l’APS le chargé de la communication à la direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le Lieutenant Khaled Benkhalfallah. Il a ajouté que trois camions, trois ambulances et une équipe de secours avaient été mobilisés pour cette opération. De son côté, le président de l’Assemblée populaire communale (P/ APC) de la Casbah, Omar Ztili, a fait savoir que l’immeuble en question se compose de deux étages (rez-dechaussée et premier étage), ajoutant que «les quatre familles qui y habitaient ont été évacuées et prises en charge dans les meilleures conditions». « Le P/APC a indiqué que le wali d’Alger avait donné son «accord» pour le relogement des familles sinistrées, rappelant qu’une partie des habitants de cet immeuble fragile avait bénéficié d’une opération de relogement en 1987». «Environ 80% du tissu urbain de la Casbah est vieux et fragile et plus de 1.300 immeubles classés rouge nécessitent le relogement de leurs occupants», a-t-il souligné.