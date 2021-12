El Djeïch: Le Makhzen entame le dernier chapitre d’une longue série de trahisons contre la cause palestinienne

Le Makhzen entame le dernier chapitre d’une longue série de trahisons et de conspirations contre la cause palestinienne dans le but de la liquider au service du sionisme, souligne la revue El Djeïch dans son dernier numéro, précisant que le « voisin malveillant est allé jusqu’à permettre à l’entité sioniste de faire de son territoire un pied à terre ».

« En s’alliant avec une entité spoliatrice et en étendant sa coopération avec elle au volet militaire et sécuritaire, le Makhzen prouve cette fois-ci, et sans doute aucun, qu’il entame le dernier chapitre d’une longue série de trahisons et de conspirations contre la cause palestinienne, dans le but de la liquider au service du sionisme », est-il écrit dans l’éditorial d’El Djeïch du mois de décembre 2021.

Sous le titre « Notre pays triomphera de toute adversité », la revue observe que « le voisin malveillant n’a pas seulement vendu la cause palestinienne, son ‘larbinisme’ et sa soumission sont allés jusqu’à permettre à l’entité sioniste de faire de son territoire un pied à terre, dans une région jusque-là interdite pour elle ».

Pour le magazine, « il est, on ne peut plus clair, que le Makhzen tente de se présenter aux yeux de la communauté internationale dans l’habit d’un Etat pacifique ne nourrissant aucune hostilité envers l’entité sioniste, malgré la violation par celle-ci des droits légitimes du peuple palestinien et son occupation des territoires de pays arabes, bien plus, leur annexion ».

La publication explique que « tout cela afin qu’elle (la communauté internationale) ferme les yeux sur l’occupation par le Maroc du territoire du Sahara occidental, sur les déplacements de sa population, l’exploitation de ses richesses, en permettant aux entreprises étrangères de piller les potentialités du peuple sahraoui, ainsi que sur sa tentative d’imposer la politique du fait accompli en ignorant les résolutions de la légitimité internationale qui, dans leur totalité, sont en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui et de son droit à l’établissement de son Etat indépendant sur son territoire ».

Se référant à la conjoncture prévalant dans la région, El Djeïch mentionne que « la guerre déclarée et celles plus en coulisses menées contre notre pays et les attaques féroces à travers le recours à ce qui est désormais connu sous l’appellation de guerres de nouvelle génération, seront inéluctablement vouées à l’échec devant le haut degré de conscience du peuple en le caractère sensible de l’étape et la capacité de notre pays et de notre armée à relever tous les défis et à faire échec à toute tentative visant à attenter à sa sécurité et à sa stabilité ».

El Djeïch a, en outre, assuré qu’à l’orée de l’année 2022 « au cours de laquelle nous serons plus forts et plus unis face à quiconque tenterait de nuire à notre peuple et porter atteinte à notre Etat, l’Armée nationale populaire (ANP), comme à son accoutumée, demeurera au service de l’Algérie et de son peuple, insensible aux rumeurs et aux mensonges, inexpugnable face aux ennemis et aux traîtres, fidèle aux principes de Novembre et loyale envers le legs des glorieux Chouhadas ».

Enchainant sur l’organisation des élections locales du 27 novembre dernier, la publication relève que « l’Etat s’est doté de traditions républicaines dignes d’un Etat moderne et a posé un autre jalon dans la série de réformes institutionnelles globales contenues dans le programme présidentiel », soulignant à cet égard qu’il s’agit d’une « démarche non moins importante que les précédentes représentées, entre autres, par le référendum sur la Constitution et les élections législatives ».

A ce propos, la revue rappelle que « l’ANP, comme à son accoutumée, dans le cadre de ses missions constitutionnelles, était au rendez-vous dans la sécurisation de ces élections, à travers le territoire national, sans enregistrer aucun dépassement ou atteinte au bon déroulement de l’opération électorale ».

« Il ne fait aucun doute que ces acquis réalisés au cours du processus d’édification nationale, dans un délai relativement court et conformément à un calendrier mûrement réfléchi, sont de nature à permettre à notre valeureux peuple de voir progressivement se concrétiser ses espoirs et ses aspirations », conclut El Djeïch.