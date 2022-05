<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 0 – USM Harrach 2</span>:<br><span style='color:red;'>El Harrach soigne son classement</span>

En venant à bout de la médiocre formation belabbésienne, l’Union d’El Harrach soigne son statut et se hisse dans la première partie du classement général pointant à la sixième marche avec le nombre de 43 points récoltés.

La partie était facile pour les camarades de l’ex gardien de l’USMBA Nadjib Ghoul qui ont pu inscrire deux buts sur deux réalisations de Benarous Abdelkrim (40’ et 38’). Quant à l’équipe locale de l’USMBA, elle concède sa 17ème défaite de la saison avec une humiliante avant dernière place en attendant d’aller chez le GC Mascara samedi prochain. La situation des réservistes est la même que celle des séniors où les U21 de l’USMBA se sont inclinés à domicile face à l’USMH par un but zéro et occupent l’avant dernière place comme leurs ainés.

B. Didéne