<span style='text-decoration: underline;'>ASO Chlef 4 – USM Bel Abbés 1</span>:<br><span style='color:red;'>El Khadra continue de couler</span>

Six journées disputées, deux points dans le compteur sur les dix-huit possibles, quatorze nouveaux joueurs sans licences, une administration aux abonnés absents, un effectif, moitié senior moitié réservistes, épuisé, et un lourd score de 4 buts à 1 concédé avant-hier à Chlef.

A vrai dire, le massacre du club phare de la Mekerra a commencé il y a prés de trois ans lorsqu’on a écarté l’entraîneur Chérif El Ouazani et certains piliers tels Benabderrahmane et Toual juste après la seconde coupe d’Algérie remportée en 2018. Ces mêmes cercles se sont manifestés l’an dernier en chassant l’entraîneur Slimani , alors que l’équipe descendait aux enfers et fut miraculeusement sauvée par le covid-19 après l’arrêt de la compétition car le classement de l’exercice 2019-2020 était très défavorable à l’USMBA. Avant-hier, l’USMBA termina l’année 2020 avec un naufrage à Chlef où l’ASO local a mis quatre buts (réalisations des Arab, 45’+2 – Ouis, 52’ – Tahar, 56’ et Alili, 88’) alors que Soltani marqua l’unique but pour le club de la Mekerra d’un joli coup franc direct dans la cage de son ancienne équipe à la 67ème minute de jeu. C’est dire que l’USMBA a vécu un vrai naufrage à Chlef vu que c’est le même effectif qui joua les six premiers matchs dont la moitié composée des réservistes. Cette situation fait que l’USMBA occupe l’ultime marche du classement général avec deux points récoltés sur les 18 possibles, une ligne d’attaque qui a marqué quatre fois et la plus mauvaise défense avec 12 buts encaissés. La répercussion a aussi lourdement affecté les réservistes car l’entraîneur des U21, Tayeb Belghoul, se voit toujours handicapé de ses piliers (six réservistes appelés à renforcer les seniors face à l’ASO). Une vraie catastrophe et on parle d’argent de Naftal pour régler les 53 millions de dinars de dettes dans les prochains jours et… un probable retour de l’entraîneur Farid Boughrara qui avait boycotté le club et le pénalisé de 40 millions de centimes pour absence de coach dans les listes des matchs disputés par l’USMBA.

B. Didène