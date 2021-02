<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>El Khadra encore victime d’erreurs d’arbitrage</span>

Ce qu’avait vécu l’USMBA vendredi passé dans le cadre de la treizième journée du championnat de ligue 1 reste inédit et surtout lamentable.

Comment expliquer qu’un arbitre de la trempe de Redouane Necib se trompe bizarrement et refuse un but valable inscrit par l’attaquant de l’USMBA Itim qui exploita un ballon mal capté du gardien suite au tir de son coéquipier Mouaki. L’arbitre Necib siffla un hors jeu imaginaire et priva ainsi l’equipe belabesienne d’un but valable. C’est la bêtise de trop de notre arbitrage malade qui a marqué la rencontre privant El Khadra des trois points de la victoire face au PAC. Cette treizième journée de la ligue une, mettant au prise le club local de l’USM Bel Abbés et son hôte le Paradou AC a été entachée par un arbitrage scandaleux après celui contre Ain M’lila où l’arbitre Boucetta siffla un pénalty cadeau en faveur de l’ASAM . Ces deux actions ont engendré une colère sans précédent de la part des supporters d’El Khadra, car ces derniers affirment que si l’USMBA a été victime de cinq pénaltys sifflés en faveur de ses adversaires depuis le coup d’envoi de l’exercice 2020-2021, ce but refusé par le refree Necib montre à quel point le club de Bel Abbés est victime d’erreurs d’arbitrage flagrantes en l’absence de ses dirigeants tous mêlés à des querelles intestinales sans fin.Revenant à la partie d’avant-hier entre l’USMBA et le PAC, qui a connu des actions ratées de part et d’autre, le but refusé a été mentionné par l’ex arbitre international Mohamed Bichari qui évoqua lors d’une émission télé il y a trois jours, que l’arbitre du match USMBA – PAC, Necib a refusé& illégalement le but belabbésien pour un hors jeu non fondé. Bien sûr, l’arbitre Necib sera sans doute sanctionné par la commission d’arbitrage qui va le placer au ‘frigo’ pour quelques semaines et il pourra reprendre son sifflet. Concernant l’administration au sein de l’USMBA, on continue le bricolage tout en désignant un préparateur physique dont le nom est Baghdad Hamek qui se chargea de diriger l’équipe face au PAC en succédant aux Boughrara et Hachemi. Sans commentaire !

B.Didène