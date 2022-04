<span style='text-decoration: underline;'>ES Ben Aknoun 6 - USM Bel Abbés 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Khadra n’en finit pas de couler</span>

Pour la énième fois, le club phare de la Mekerra est humilié par des équipes qui rêvaient de jouer contre lui et c’est au tour du club algérois de Ben Aknoun de lui infliger une sévère correction de six buts à zéro. On a tout vu cette saison et ce résultat est le fruit de ceux qui ont semé depuis quelques années. Ils ont bien fini par couler le club qui occupe l’avant dernière place avec 23 petits points récoltés sur les 75 possibles.

B. Didéne