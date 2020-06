<span style='text-decoration: underline;'>Kaïm Omar Belabbès</span>:<br><span style='color:red;'>Elaboration d’un plan d’action pour préparer la saison estivale</span>

Un plan d’action a été élaboré pour préparer la saison estivale 2020 à Oran après la levée des mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, a-t-on appris auprès de la Direction locale du tourisme et de l’artisanat.

Plusieurs opérations ont été programmées au niveau des plages et des communes côtières de la wilaya pour la préparation du lancement de la saison estivale 2020 devant intervenir après les mesures de déconfinement partiel, a souligné le responsable du secteur, Kaïm Omar Belabbès. Ces opérations, dégagées lors d’une récente réunion de coordination tenue au siège de la wilaya, portent sur l’achèvement des travaux d’aménagement des 35 plages autorisées à la baignade cette année, a rappelé le même responsable.

Dans le cadre de ce dispositif, encadré par différents secteurs et communes côtières, il est prévu l’aménagement des accès aux plages des communes concernées et des voies conduisant à ces collectivités, la fourniture de l’eau potable et l’éradication des points noirs liés aux fuites des eaux usées se déversant dans la mer, a-t-o, indiqué de même source. Par ailleurs, M. Belabbès a affirmé que les stations de relevage des eaux usées au niveau des plages Saint Rock (Ain El Turck), l’Emir (Mers Hadjadj) et Cap Blanc (Ain El Kerma) seront prêtes avant l’annonce officielle de l’ouverture de la saison estivale par les pouvoirs publics.

Un plan d’action a également été élaboré pour nettoyer les plages et embellir les communes côtières, particulièrement Ain El Turck, qui compte 23 sites de baignade et Mers El Hadjadj qui dispose de trois plages, a indiqué la même source. Le wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui, a décidé, récemment, de fermer toutes les plages de la wilaya et d’interdire aux citoyens toute baignade, camping et regroupement sur les plages durant la période de confinement sanitaire.

Ces mesures ont été prises dans le cadre de la prévention du Coronavirus et ce, jusqu’à l’ouverture solennelle de la saison estivale.