<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Election aujourd’hui d’un nouveau président</span>

L’assemblée générale des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) du MC Oran, non tenue comme prévu la semaine passée, aura finalement lieu ce dimanche avec comme ordre du jour l’élection d’un nouveau président, a-t-on appris samedi de ce club de Ligue 1 de football.

Cette décision a été prise au cours d’une réunion à laquelle a appelé, en fin de semaine, le wali d’Oran, Saïd Sayoud, en présence, notamment, des deux plus importants actionnaires de la SSPA, Mohamed Belhadj, dit «Baba», et l’actuel président intérimaire, Youcef Djebbari, ainsi que l’entraineur de l’équipe seniors, Mouaz Bouakkaz, a précisé la même source.

Le MCO est sans président depuis le retrait de confiance, en novembre dernier, à Tayeb Mahiaoui, qui a pris les destinées de la formation d’El Bahia depuis août 2020, et ce, pour son deuxième passage à la présidence des «Rouge et Blanc». Cette éviction a été suivie par la nomination de Youcef Djebbari à titre intérimaire, sans pour autant que la situation des «Hamraoua» ne s’améliore. Cela a poussé le chef de l’exécutif d’Oran à intervenir dans l’espoir de remettre de l’ordre dans la maison, d’où la réunion qu’il a provoquée jeudi.

Avant l’assemblée générale des actionnaires, deux noms reviennent le plus dans les milieux du club comme étant les seuls candidats à la succession de Mahiaoui.

Il s’agit de Mohamed Belhadj et Youcef Djebbari.

Ces deux dirigeants, qui avaient déjà présidé le MCO par le passé, se sont rendus ensemble, vendredi soir, au lieu de regroupement de l’équipe, la veille de réception du MC Alger, samedi (17h00), dans le cadre de la 17e et dernière journée de la phase aller, pour encourager les joueurs tout en les promettant une prime alléchante en cas de victoire, a-t-on encore souligné de même source.