<span style='text-decoration: underline;'>ZEGHMATI À PROPOS DE LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES</span>:<br><span style='color:red;'>«Elle est conforme aux standards internationaux»</span>

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a dénoncé, jeudi dernier, des «voix malveillantes» qui remettent en cause la prise en charge des prisonniers au niveau des établissements pénitentiaires du pays. Intervenant lors de la cérémonie d’installation de M. Essaid Zerb dans les fonctions de nouveau directeur général de l’Administration pénitentiaire et de réinsertion, le ministre a mis en avant la conformité de la gestion des établissements pénitentiaires de l’Algérie aux normes internationales.

A la même occasion, le ministre a dénoncé ceux qui critiquent la prise en charge au sein de ces structures en dépit des efforts consentis aussi bien par les pouvoirs publics que par les différentes parties concernées par ce secteur. «En dépit des efforts considérables consentis par le personnel de l’administration pénitentiaire et le soutien de l’Etat pour l’humanisation des conditions carcérales, des voix malveillantes s’élèvent de temps à autre pour remettre en cause les conditions de prise en charge à l’intérieur des établissements pénitentiaires», a-t-il déclaré.

Outre les voix qui invoquent des mauvaises conditions carcérales, M. Zeghmati a aussi évoqué certaines parties qui estiment que les conditions dans les prisons sont comparables à celles des hôtels 5 étoiles.

D’autres parties «accusent les mêmes établissements pénitentiaires de faire office d’hôtels 5 étoiles, comme si elles veulent les contraindre à limiter la qualité des services prodigués», a-t-il indiqué.

Le ministre, en guise de réponse, a appuyé ses dires en citant les rapports des missions d’inspection menées par des organisations internationales au niveau des établissements pénitentiaires du pays.

Sur ce point, le ministre a indiqué que les établissements pénitentiaires en Algérie «assurent tous un niveau de services conforme aux standards internationaux».

Il a ainsi cité les rapports établis par plusieurs instances et institutions nationales et internationales, dont des Organisations non gouvernementales (ONG), après des constats sur le terrain qui se sont déroulés «en toute transparence».

M. Zeghmati a aussi mis en avant le travail d’insertion sociale effectuée au niveau des prisons et mise en place au profit des détenus.

«Seuls les ingrats peuvent nier les exploits de nos établissements pénitentiaires en termes de prise en charge aux côtés de l’insertion sociale à travers l’action pénitentiaire, et dont certains sont devenus des ateliers ouverts pour l’éclosion de différents talents». Le ministre a rappelé qu’au niveau des établissements pénitentiaires, de nombreux prisonniers ont pu passer les épreuves du BAC et des examens universitaires.

Il a affirmé que les résultats des examens au sein de ces centres «prouvent, chaque année, que la réalité de nos établissements pénitentiaires est contraire à ce qu’ils prétendent».

Le garde des sceaux a souligné que l’Algérie entend faire «de l’environnement clos dans la vie du détenu, une exception, et de l’action pénitentiaire et de l’éducation, tous paliers confondus, une règle».

Revenant à l’installation de M. Essaid Zerb dans les fonctions de nouveau directeur général de l’Administration pénitentiaire et de réinsertion, le ministre a précisé qu’il s’agissait de la première fois où un directeur général de l’administration pénitentiaire est nommé parmi les cadres qui ont évolué dans ce corps.

M. Zeghmati a considéré ce pas comme «un message que le Président de la République veut adresser à ce corps, en lui exprimant toute sa confiance et son plein encouragement pour ses cadres et employés».

Le ministre a affirmé que le président de la République a voulu donner un nouveau souffle au secteur pénitentiaire à travers cette nomination.

Le garde des sceaux a évoqué aussi la gestion au sein des prisons durant la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Il a ainsi salué la compétence et la discipline de cette catégorie dans la gestion des établissements pénitentiaires durant les différentes périodes, dont la dernière fut la pandémie du coronavirus.

Pour ce qui est du parcours de M. Essaid Zerb, il est diplômé de l’Ecole nationale des personnels de l’administration pénitentiaire de Sidi Bel Abbes/promotion 1994.

Il a occupé plusieurs postes, dont le dernier était directeur de l’établissement pénitentiaire d’El Harrach, où il «a fait preuve d’une grande compétence, outre ses hautes capacités de gestion malgré toutes les circonstances que traverse le pays». C’est durant l’année 2016 qu’il accède au grade d’officier Commissaire divisionnaire, plus haut grade dans ce corps.

