<span style='text-decoration: underline;'>L’UGTA RÉAGIT AUX DÉCISIONS PRÉSIDENTIELLES SUR L’IRG ET LE POINT INDICIAIRE</span>:<br><span style='color:red;'>«Elles contribueront à améliorer le pouvoir d’achat»</span>

Les décisions prises en Conseil des ministres par le président de la République en faveur de l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs ont été très bien reçues par le commun des Algériens, mais aussi par les organisations syndicales. Ainsi au même titre que le Syndicat des patriciens de la Santé publique (SNPSP), dont le porte- parole a salué les décisions « très positives » du chef de l’Etat, l’Union général des travailleurs algériens (UGTA), traditionnel partenaire social des pouvoirs publics, a estimé dans un communiqué rendu public, hier, que la hausse du point indiciaire et la baisse de l’IRG contribueront «certainement à estomper l’impact de la crise sociale et à améliorer le pouvoir d’achat, en réponse aux revendications des travailleurs ».

Cette préoccupation majeure des citoyens et par delà l’opinion publique, la centrale syndicale, a constitué un sujet principal, ces dernières semaines où l’inflation a été fortement ressentie. Les décisions du chef de l’Etat sont donc de nature à tranquilliser le front social sur la question du pouvoir d’achat, en attendant une sérieuse prise en charge du chômage. Le fait que l’Exécutif précède la formulation d’une revendication social sur le terrain des luttes syndicale prête, selon le secrétaire général de l’UGTA, Salim Labatcha, à l’optimisme. En effet, pour M.Labatcha les décisions présidentielles sont «audacieuses et courageuses ».

Énumérant les « cadeaux » du président, à savoir, le relèvement du point indiciaire dans la Fonction publique et à la baisse de l’impôt sur le revenu global (IRG), le SG de l’UGTA n’omet pas non plus d’associer «les décisions relatives à l’organisation du marché et à la lutte contre la spéculation », comme autant d’éléments de soutien au pouvoir d’achat des Algériens.

Saluant ces décisions, la centrale syndicale a estimé que celles- ci «interviennent dans une conjoncture économique très sensible, induite par les anciennes politiques adoptées, outre les retombées négatives de la pandémie (Covid-19) sur diverses activités économiques et son impact sur la vie sociale des travailleurs et des citoyens de façon générale».

Dans cette perspective, l’UGTA a affirmé espérer voir qu’en plus des mesures directes en faveurs du pouvoir d’achat que l’Etat agisse en intensifiant le «contrôle des prix sur le marché et son organisation en terme d’offre et de demande ainsi qu’en matière de lutte contre la spéculation qui ne respecte ni les lois de la République ni le citoyen, et partant concourir à mettre fin au monopole qui ne sert pas la concurrence loyale profitable à l’économie nationale».

L’UGTA a indiqué, dans ce sens, «la disponibilité de ses structures à accompagner l’application de ces décisions et à contribuer à l’élaboration de mesures efficaces applicables de façon équitable au mieux des intérêts du pays et du citoyen».

Nadera Belkacemi