<span style='text-decoration: underline;'>Les décisions du chef de l’État annoncées samedi soir saluées par les experts</span>:<br><span style='color:red;'>«Elles contribueront à faire de 2022 une année économique par excellence»</span>

Les décisions annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre périodique avec les représentants de la presse nationale diffusée samedi soir, ont été saluées par les observateurs et les experts économiques.

Plusieurs annonces ont été faites par le chef de l’Etat lors de cette rencontre avec les médias nationaux. Celles qui concernent notamment les volets sociaux-économico, visent en premier lieu à améliorer le pouvoir d’achat et les conditions de vie des citoyens. Commentant les différentes annonces du président de la République, l’expert en économie, le docteur Houari Tighrissi, a affirmé que ces décisions contribueront à faire de 2022 une année économique par excellence.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, le Dr Tighrissi a estimé que «les décisions du président de la République impulsent une dynamique au profit de tous les secteurs et contribuent à rendre l’année 2022 une année économique par excellence». Évoquant les décisions qui visent à améliorer le pouvoir d’achat, l’expert économique a affirmé que «les augmentations des salaires des travailleurs, annoncées par le chef de l’Etat en plus de la hausse de l’allocation chômage dont l’entrée en vigueur est fixée pour l’année prochaine vont augmenter le pouvoir d’achat du citoyen».

S’agissant de la lutte contre la bureaucratie qui a permis le déblocage et l’entrée en production de 800 entreprises, une démarche qui vise à créer 52 000 emplois, le Dr Tighrissi a estimé que cette décision permettra de restaurer la confiance des investisseurs et de créer d’autres sociétés pour réaliser un rebond qualitatif de l’économie nationale. À la même occasion, l’intervenant a affirmé que le président de la République, lors de son interview accordée aux médias nationaux, a porté un grand intérêt au secteur agricole en déclarant qu’il faut le libérer d’abord des entraves bureautiques et revoir certaines lois pour développer le secteur. L’expert économique a également évoqué la décision du président de la République, dans laquelle il a annoncé la création, à la fin du mois de mai prochain, d’une commission nationale pour prendre en charge le dossier de révision des subventions afin de passer de subventions généralisées à des subventions ciblées, et ce, avec la participation de tous les acteurs.

Le Dr Tighrissi se dit favorable «aux orientations du président de la République quant à l’impératif de lutter contre la contrebande qui a pesé sur l’économie nationale et est devenue une menace pour l’Algérie, notamment dans le domaine de l’énergie». Dans ce contexte, l’intervenant a appelé à la nécessité de numériser tous les secteurs économiques pour contrôler toutes les transactions avec une meilleure transparence, déceler les contrevenants et lutter contre la contrebande et la spéculation avec le développement d’un système législatif transparent et efficace qui peut être appliqué sur le terrain.

Le Dr Tighrissi a déclaré enfin que «le recensement général de la population, prévu prochainement, constituera un point essentiel pour la formation d’un véritable système statistique numérique permettant la construction d’une véritable économie numérique».

Samir Hamiche