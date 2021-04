Elu président de la FAF, Amara s’engage à réformer profondément la discipline

Charaf-Eddine Amara, élu jeudi à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF), s’est engagé à l’issue de sa victoire, à entamer de « profondes réformes » pour conduire le football national vers « la modernisation et la performance », assurant que lui et son équipe s’attèleront à accomplir cette mission avec la participation de tous les acteurs de la discipline.

« C’est avec une grande fierté que j’accepte avec mon équipe cette mission de réhabiliter le football national. Je serai le président de toute la famille du football. Laissant nos différents derrière nous et œuvrant pour le renouveau de la discipline », a déclaré le nouveau patron de la FAF lors de la conférence de presse ayant suivie son élection pour le mandat olympique 2021-2025.

Amara (56 ans), désormais ex-président du Conseil d’administration de la SSPA CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre et qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique, a été élu à l’unanimité des 88 membres votants de l’AG, à savoir, 75 oui et 15 non.

« Le résultat du scrutin reflète l’adhésion totale de l’assemblée générale à notre programme, qui s’articulera sur trois mots d’ordres : réformes, modernisation et performance », a-t-il indiqué.

Fixant sa priorité sur la mise en conformité des statuts de la FAF avec ceux de la FIFA, Amara a fait savoir qu’il s’attaquera par la suite à d’autres chantiers, tels que les textes régissant le jeu, l’amélioration du système de compétition et la relation complexe entre les sociétés sportives par actions (SSPA) et les clubs sportifs amateurs (CSA).

« Nous devrons pérenniser un nouveau modèle viable. C’est là le domaine de l’institutionnel et ce n’est ni limitatif ni exclusif », a-t-il assuré.

Concernant l’épineux dossier du professionnalisme, Amara a estimé que « tous les clubs professionnels algériens sont en faillite à cause d’un déficit structurel en termes de modèle économique », indiquant que « des solutions seront mises en avant lors des assises du football national, regroupant tous les acteurs de la discipline, et qui seront organisées très prochainement ».

Le nouveau président de la FAF a, également, abordé les objectifs de l’équipe nationale et la récente sortie médiatique du sélectionneur, Djamel Belmadi.

« Belmadi protège son équipe et c’est tout a fait compréhensible. L’équipe nationale est notre porte drapeau et c’est évident qu’elle défendra son titre lors de la prochaine CAN en essayant de décrocher un nouveau titre continental », a-t-il dit.

Concernant la formation, Amara a indiqué que « les moyens et prérogatives de la Direction technique nationale et le Collège technique national seront considérablement renforcés à travers un vaste plan de formation impliquant tous les acteurs de la chaine footballistique (joueurs, éducateurs, entraineurs, préparateurs physiques, arbitres, managers de clubs et agents de joueurs) ».

« Enfin, nous œuvrerons à instaurer une véritable diplomatie du football. Elle sera le prolongement naturel et la résultante de la bonne gouvernance, un de nos piliers dans l’ensemble de notre stratégie », a-t-il soutenu.