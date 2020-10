Embellissement du cadre urbain: Le règne de l’improvisation

Dans le cadre des premières mesures devant être mises en place pour entamer les préparatifs des fameux “JM 2021″, devenus «JM 2022», l’ancien Wali Mouloud Chérifi avait installé une grande commission chargée du programme d’embellissement de la cité et qui, pour une fois, devait être composée de talents et de professionnels, artistes, architectes, journalistes, et autres universitaires et élites sociales reconnues. Un siège de cette commission a même été retenu, en tout cas annoncé au niveau de la bibliothèque d’Es-Seddikia qui est devenu en fait le siège de l’antenne de wilaya de l’agence de surveillance des élections. Après à peine deux ou trois réunions dans l’hémicycle froid de la Wilaya, on allait peu à peu assister à la décomposition programmée de cette structure, victime, comme prévue» de la main mise bureaucratique et du régent de l’administration sur tout ce qui peut être lié à de futures dépenses d’argent public pour préparer et concrétiser une action ou un projet. Avec le temps, et la marginalisation programmée d’une majorité de membres de la commission, la commission a été réduite et transformée en une sorte de Club fermé, absorbé par un conseil de la wilaya des Arts et de la Culture, lui même évidemment chapeauté et contrôlé par quelques gestionnaires et décideurs locaux de la toute puissante machine administrative. Il y a quelques jours, le directeur de la culture, qui était en même temps président de cette ancienne commission d’embellissement de la ville d’Oran, a déclaré à la presse locale que «le travail du conseil de la wilaya des Arts et de la Culture, chargé de suivre et de gérer les projets retenus dans le cadre du grand concours d’embellissement d’Oran, lancé en perspective de la tenue des JM-2022, est actuellement en suspens, pour absence de financement». Le responsable de la culture a ajouté «ce conseil est à l’arrêt depuis plus d’une année, faute d’argent… pour financer pas moins de 240 œuvres qui ont été présélectionnées en attendant leur validation finale et la disponibilité des fonds pour leur financement. «. En réalité, cette approche de l’embellissement d’Oran par un concours pour la réalisation «d’œuvres d’art» ou «d’aménagements spécifiques» à travers la cité, ne répond nullement à l’objectif initial tracé par l’ancien Wali d’Oran qui avait plutôt l’ambition, avant tout, de cerner et d’éradiquer les «points noirs» et les laideurs urbaines les plus visibles dans la Cité. Il avait par ailleurs espéré que des entreprises et des institutions sportives prennent en charge le financement des meilleurs projets retenus dans le cadre de ce concours. Un «concours» qui, il faut l’admettre, a non seulement manqué de transparence et de crédibilité dans son contenu et son organisation, mais qui est surtout loin de répondre aux objectifs d’amélioration et d’embellissement du cadre urbain à travers de nombreux quartiers et grandes cités d’habitat…

Par S.Benali