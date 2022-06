<span style='text-decoration: underline;'>JM-ORAN-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Emission de cinq nouveaux timbres postaux</span>

Algérie Poste a procédé à l’émission de cinq nouveaux timbres consacrés à la 19ème édition des Jeux méditerranéens qu’abrite la ville d’Oran du 25 juin en cours au 6 juillet prochain.

L’artiste plasticien algérien Sofiane Dey a dessiné quatre des cinq timbres dévoilés à l’occasion de ces jeux, alors que le cinquième timbre est dessiné par l’autre artiste plasticien algérien, né en Espagne, Pedro Selloum. D’une valeur de 25 DA pour les quatre premiers timbres et de 100 DA pour le cinquième, ces timbres étaient, samedi et dimanche, en vente au niveau des recettes principales des impôts à travers toutes les wilayas du pays. Ils sont en vente dans les bureaux de poste depuis ce lundi 27 juin. Le choix du sujet des nouveaux timbres d’Algérie Poste est lié à l’importance de l’évènement. En effet, l’Algérie accueille ces jeux pour la deuxième fois depuis leurs création en 1951. Les Jeux méditerranéens constituent l’un des événements sportifs les plus importants, organisés tous le 4 ans par les pays méditerranéens. La décision d’organiser ces jeux a été prise après que le président du Comité national olympique égyptien a avancé l’idée d’organiser des Jeux regroupant les pays méditerranéens, lors des Jeux olympiques organisés à Londres en 1948. Les premiers jeux ont eu lieu trois ans plus tard, en 1951 à Alexandrie (Egypte), puis à Barcelone (Espagne) en 1955, Beyrouth (Liban) en 1959, Naples (Italie) en 1963, Tunis (Tunisie) en 1967, Izmir (Turquie) en 1971, Alger (Algérie) en 1975. Ces jeux se sont poursuivis par l’organisation des éditions de Split (Yougoslavie) en 1979, Casablanca (Maroc) en 1983, Lattaquié (Syrie) en 1987, Athènes (Grèce) en 1991, Languedoc- Roussillon (France) 1993, Bari (Italie) 1997, Tunis (Tunisie) 2001, Almeria (Espagne) 2005, Pescara (Italie) 2009, Mersin (Turquie 2013), Tarragone (Espagne) 2018, pour atterrir cette année dans la ville algérienne d’Oran du 25 juin au 6 juillet 2022. L’événement réunit 3500 athlètes nommés par disciplines et représentants 26 pays méditerranéens pour concourir à nouveau sous le slogan «amitié et fraternité».