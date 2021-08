En larmes, Lionel Messi dit adieu au FC Barcelone

La star argentine Lionel Messi, en larmes, dimanche 8 août, dès le début de sa conférence de presse d’adieu à Barcelone, a indiqué n’avoir « jamais imaginé » quitter le club catalan après plus de 20 ans de vie commune. « Je n’avais jamais imaginé mes adieux car la vérité est que je n’y pensais pas. J’aurais aimé le faire avec du monde, sur le terrain », a-t-il déclaré lors de sa première prise de parole après l’annonce, jeudi, de son départ du Barça qui a fait l’effet d’une bombe sur la planète football. Le sextuple Ballon d’Or a par ailleurs indiqué que poursuivre sa carrière au PSG était une « possibilité » mais que rien n’était signé. « C’est une possibilité » mais « je n’ai rien signé avec personne », a-t-il déclaré alors que selon les médias français et espagnols, tous les chemins semblent mener au Parc des Princes pour l’attaquant qui a passé plus de 20 ans à Barcelone. « Quand le communiqué (du départ) a été publié, j’ai reçu beaucoup d’appels de clubs intéressés (…) Pour l’instant rien n’est clos mais oui nous sommes en discussion », a ajouté l’attaquant de 34 ans. Selon Le Parisien, un accord entre le PSG et l’Argentin pourrait intervenir dès ce dimanche. L’Équipe a pour sa part évoqué un « contrat record » de trois années, « assorties d’un salaire net annuel de 40 millions d’euros ». Messi pourrait signer pour deux saisons, plus une en option. La presse espagnole ajoute que le quadruple vainqueur de la Ligue des champions pourrait toucher une prime à la signature de 30 millions d’euros.