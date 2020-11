<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>En rangs unis</span>

La lutte conte la propagation du Covid 19 constitue désormais, en plus de l’affaire de toutes les institutions, une bataille à mener à rangs unis et coudes serrés.

C’est du moins ce que l’on peut extrapoler des dernières mesures prises par la direction de la santé de la wilaya d’Oran, celle-ci vient de mettre en place un coordinateur au niveau de chaque unité du traitement du Covid-19, ces dernières sont au nombre de 14 services répartis un peu partout sur les hôpitaux et centres hospitaliers que compte la wilaya. Il s’agit essentiellement des unités Covid-19 des cinq hôpitaux comme l’Ehu, le Chu, l’Ehs d’El Menzah, et les hôpitaux d’Ain El Türck et d’El Mohghen.

À ces infrastructures s’ajoutent les neuf établissements de proximité de santé publique. La Coordination est plus que jamais de rigueur. Le responsable de la communication près la direction de la santé dira en ce que «cette démarche vise l’amélioration de la communication entre la tutelle et les unités Covid de façon à avoir les informations nécessaires pour la prise de décisions, de manière plus rapide, plus précise et plus efficace», ajoutant que «les coordinateurs sont joignables de manière permanente».

«Il est question d’établir une coordination entre les différentes unités Covid, pour une meilleure prise en charge des malades», a fait état la même source. Cependant, la crise sanitaire prévalant au niveau local interpelle plus d’un à plus de rigueur et de vigilance. Le responsable de la communication près la direction de la santé dira que «nous sommes toujours dans la situation A avec moins de 80 cas confirmés par jour». Pour faire face, trois plans sont mis en place. Chacune des stratégies repose sur les dispositions à prendre dans l’éventuelle situation de la hausse du nombre des porteurs et pour lesquels des mesures nécessaires sont mises en place pour une meilleure prise en charge rentrant dans le cadre de la lutte de la propagation du virus. Le Dr Boukhari fait état « de la mise en place de 760 lits d’hospitalisation branchés à des points d’oxygène, dont le taux d’occupation ne dépasse pas les 60%». Le Chu d’Oran, faisant face à la propagation du Covid-19, vient de réquisitionner trois services de capacité de 200 lits. «Cette mesure a été décidée des suites de la récente augmentation du nombre des porteurs», a-t-on indiqué expliquant qu’«il s’agit essentiellement de 50 lits mobilisés au niveau du service pneumologie A, 56 autres au niveau de la pneumologie B, 70 autre dans le service de l’Oncologie et 15 lits déployés au niveau du service de la consultation Covid-19 relevant de l’oncologie. À cela s’ajoute, 09 lits de réanimation au niveau de la réa-Covid, aménagée au service des urgences. Les 200 lits en question sont dotés des moyens nécessaires à savoir les points d’oxygène. Autrement dit, les malades souffrant des détresses respiratoires seront pris en charge. Jusqu’à mercredi passé, le chu d’Oran estime l’occupation des lits au taux ne dépassant pas les seuils de 40%.

Yacine Redjami