<span style='text-decoration: underline;'>Le directeur général de l’USM Alger , Abdelghani Haddi</span>:<br><span style='color:red;'>«Encore quelques détails à régler avant de dévoiler le futur entraîneur»</span>

Le directeur général de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football), Abdelghani Haddi, a indiqué mardi que la direction est «toujours en discussions» avec l’éventuel futur entraîneur étranger», soulignant qu’il restait quelques détails à régler avant de dévoiler son identité.

Les discussions sont toujours en cours avec un entraîneur étranger, pour diriger l’équipe la saison prochaine. Il reste quelques détails à régler pour pouvoir annoncer son arrivée d’une manière officielle. Pour le moment, nous préférons ne pas en dire plus par souci de préserver le cachet confidentiel des négociations», a indiqué à l’APS le DG du club algérois. Invité à intégrer le futur staff technique de l’équipe, l’actuel entraîneur de l’USMA Mounir Zeghdoud, successeur de Dziri Billel en mars dernier, a refusé la proposition qui lui a été faite par la direction. « Sur le plan contractuel, Zeghdoud occupe toujours le poste d’entraîneur jusqu’à la fin de la saison. En tant qu’ancien joueur qui avait marqué son passage à l’USMA, nous lui avons proposé l’idée de faire partie de la composante du futur staff technique, mais il refusé pour des raisons personnelles. Nous respectons son choix», a-t-il ajouté. S’agissant des dernières informations concernant la « libération» du défenseur Mohamed Rabie Meftah, considéré comme l’un des tauliers de l’effectif, Abdelghani Haddi a tenu à apporter des précisions. « Meftah est en fin de contrat, il n’a pas été libéré.

Seulement, la direction ne l’a pas invité à prolonger son bail, je le considère comme un joueur qui a admirablement marqué son passage à l’USMA, il n’a jamais failli à sa mission en mouillant son maillot à chaque fois.

Mais, le mouvement arrivées – départs fait partie de la vie d’un club, c’est une histoire de destin». Concernant le milieu de terrain défensif Hamza Koudri et le gardien de but Mohamed Lamine Zemmamouche : « Ces deux joueurs font toujours partie de l’effectif, nous n’allons pas chambouler l’équipe. Notre priorité est de préserver l’ossature, tout en engageant de nouveaux joueurs capables d’apporter un plus, selon les besoins définis. Le directeur sportif Anthar Yahia est en train de travailler dans ce sens « a t-il expliqué. Appelé à évoquer les premiers mois du Groupe Serport, devenu actionnaire majoritaire dans la SSPA en mars dernier, le DG de l’USMA a assuré que la nouvelle direction «fait de son mieux» pour permettre au club d’amorcer une nouvelle étape.

« La nouvelle direction ne ménage aucun effort pour d’abord régler les dossiers en suspens, mais également se projeter sur l’avenir, et la nécessité de réaliser notre projet sportif, dont le fameux centre de formation. Sur le plan purement technique, nous n’allons pas promettre des miracles aux supporters, d’autant que nous considérons le prochain exercice comme transitoire, tout en visant bien évidemment le podium. Ce n’est qu’à partir de la saison 2021-2022 que l’USMA reverra ses ambitions à la hausse», a-t-il conclu.