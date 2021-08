ENPI: réouverture des souscriptions au programme LPL ce jeudi

Dans un post sur sa page Facebook, l’entreprise informe les citoyens désirant acquérir des logements promotionnels libres, « dans la limite du stock disponible », qu’ils peuvent s’inscrire sur le site électronique de l’entreprise, à compter du jeudi 5 août. Pour rappel, les wilayas concernées sont Tiaret (deux sites à Frenda et Tiaret), Tlemcen (13 sites à Mansourah, Maghnia, Nedrouma, Sebdou, Tlemcen et Souahlia), Oran (cinq sites à Akid Lotfi, Usto, hai El Badr et Hassi Ben Okba), Tipasa (un seul site), Ain Defla (trois sites à Sidi Lakhdar et Miliana), Blida (quatre sites à Mouzaïa, Boufarik et Ouled Yaich) ainsi que les wilayas de Bejaïa (deux sites à Iryahen et Souk El Ténine), de Bordj Bou Arreridj (quatre sites à Ras El Oued et El Achir), de Tizi Ouzou (quatre sites à Tighzert, Beni Douala, Iflissen et Tigzirt), de Batna (un seul site à Oued Chaaba), de Skikda (quatre sites à El Hadaik, Ramdane Djamel, Hamrouche Hamoudi et Ain Cherchar), de Jijel (trois sites à Taher et El Kennar), de Tébessa (un seul site), d’Oum El Bouaghi (un site à Aïn M’lila) et d’El Tarf (huit sites à Echatt, El Kala, Besbes, Dréan et Chebaïta Mokhtar), selon la même source.