<span style='text-decoration: underline;'>Pénurie d’huile</span>:<br><span style='color:red;'>Enquête de la commission des affaires économiques de l’APN</span>

Les parlementaires ont visité plusieurs usines, des points de vente et des commerces de gros et de détails. Outre cette inspection qui a concerné l’ensemble des segments de la filière, les députés se sont également rapprochés des citoyens pour recueillir leurs témoignages.

La commission des affaires économiques, de développement et du commerce à l’Assemblée populaire nationale travaille à établir un rapport circonstancié sur la pénurie d’huile de ces derniers jours. Smaïl Kouadria président de la dite commission s’est exprimé à partir de Sétif, annonçant l’élaboration d’un document exhaustif sur cette affaire, qui sera «prochainement élaboré et transmis aux instances de tutelle». Le député qui visitait le marché de gros sis dans le sud la wilaya n’a pas manqué de pousser sa visite jusqu’à l’est de Sétif où se trouve l’un des points de distribution de l’huile de la région d’Ain Trik. M. Kouadria qui s’est tenu informé, de visu, du processus de commercialisation du produit qui a disparu des étalages, durant un certain temps, a souligné l’intérêt que porte la commission qu’il préside au sujet et illustré son propos par une série de sorties de terrain dans six wilayas dans l’Ouest et l’Est du pays. Les parlementaires, dira M.Kouadria, ont visité plusieurs usines, des points de vente et des commerces de gros et de détails. Outre cet inspection qui a concerné l’ensemble des segements de la filière, les député se sont également rapprochés des citoyens pour recueillir leurs témoignages. Cela pour dire qu’un travail de terrain a bel et bien été accompli et des conclusions seront tirées et consignées dans un rapport qui sera remis aux instances compétentes de la République. Cette mission «devrait être achevée dans dix jours au plus tard», après les visites des wilayas programmées dans le cadre de l’action de la commission. Le député n’a pas manqué de louer cette démarche qui, estime-t-il, constitue «une bonne initiative pour toutes les assemblées en vue d’accompagner les citoyens dans cette crise». M. Kaoudria a indiqué que l’Assemblée populaire nationale a décidé de former une commission d’enquête et d’investigation sur les causes réelles derrière la pénurie de certains produits alimentaires de large consommation, dont l’huile de table, «car c’est une institution élue et une instance de contrôle qui accompagne le gouvernement dans la conjoncture actuelle vécue par l’Algérie». L’APN a été précédée par le Conseil de la nation, dont la commission d’enquête a été récemment installée et a entamé ses investigations.

Concernant l’augmentation des prix des produits alimentaires, M. Kouadria a dit qu’elle était liée à « une crise économique mondiale conséquente à la pandémie de la covid-19 qui a secoué l’économie mondiale et qui affecte l’Algérie à l’instar des autres pays». Il en veut pour preuve que «le prix de l’huile brut a enregistré une grande augmentation dans les bourses mondiales imposant à l’Etat l’affectation d’importantes ressources financières en matière de soutien, étant donné que l’huile de table est un produit alimentaire subventionné». Il a considéré par ailleurs que «la construction d’une économie forte ne se fait qu’à travers la cohésion entre l’Etat et le peuple dont les commerçants de gros et de détail, les fabricants et les producteurs».

Il a appelé, en outre, à «hâter la numérisation des services en rapport direct avec le citoyen dont ceux des impôts et du commerce pour réguler et maîtriser le prix de l’huile de table ou tout autre produit». Cette initiative parlementaire est de nature à convaincre les citoyens de l’utilité de l’institution législative, mais encore faut-il que le rapport en question soit rendu public et que des suites effectives lui soient données.

Nadera Belkacemi