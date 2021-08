<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau stade d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Entame d’une opération de régénération de la pelouse</span>

Le nouveau stade d’Oran connaît depuis quelques jours une opéra- tion de régénération de son gazon naturel, qualifiée «d’ordinaire» par le responsable de l’entreprise chargée de la réalisation de cette pelouse hybride.

Farid Bousaad a indiqué mardi à l’APS que son entreprise a prévu ce travail depuis un bon bout de temps, sauf que les conditions climatiques marquées par une chaleur suffocante n’a pas permis de passer à l’acte en juillet dernier. Il a assuré, en outre, que le rectangle vert «sera prêt pour accueillir éventuellement des rencontres de football des différentes sélections nationales dès le mois de septembre prochain». «Les opérations de scalpage de la pelouse et sa régénération dans les grands stades du monde à l’issue de chaque exercice footballistique. S’agissant du stade d’Oran, il y a lieu de souligner qu’on n’a pas refait sa pelouse depuis deux ans, soit depuis sa semence», a-t-il expliqué. Le stade d’Oran a été inauguré, à titre provisoire, en juin dernier à l’occasion du match amical ayant opposé la sélection algérienne des joueurs locaux face à la sélection première du Libéria (5-1). Cette infrastructure d’une capacité d’accueil de 40.000 places relève d’un grand complexe olympique sportif composé entre autres d’une salle omnisports (6.000 places), d’un stade d’athlétisme (4.000 places) et d’un centre nautique de trois piscines. Ce complexe devrait être réceptionné en fin d’année en cours, et ce, en prévision des jeux méditerranéens que va abriter Oran durant l’été 2022.