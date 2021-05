<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Enterrement de l’ancien gardien international Samir Hadjaoui au cimetière de Sidi Senouci</span>

La dépouille de l’ancien gardien de but international Samir Hadjaoui, décédé dimanche soir à Paris (France) des suites d’une longue maladie, a été inhumée jeudi après la prière du Dohr au cimetière Sidi Senouci.

L’oraison funèbre a eu lieu au niveau du stade omnisport Akid Lotfi, où le défunt avait commencé sa carrière de gardien de but, en présence d’une foule nombreuse composée de membres de sa famille, d’amis, d’anciens coéquipiers, des autorités locales et de citoyens.

Né le 16 février 1979 à Tlemcen, Hadjaoui compte trois sélections en équipe nationale en 2007. Il a été champion d’Algérie en 2007 et 2009 avec l’Entente de Sétif (ESS), vainqueur de la coupe d’Algérie en 1998 et 2002 avec le WA Tlemcen et en 2005 avec l’ASO Chlef. Il avait également remporté la Coupe arabe en 1998 avec le WA Tlemcen et la Ligue des champions arabe en 2007 et 2008 avec l’ES Sétif. Gravement malade, cet ancien portier de 42 ans avait sollicité les hautes instances du sport national au mois de décembre dernier pour lui procurer une prise en charge médicale à l’étranger et son vœux a été exaucé, puisqu’il a été rapidement transféré dans la capitale française. La dépouille du défunt qui avait sollicité être rapatrié est arrivée mercredi en début d’après-midi à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger à bord d’un appareil de la compagnie aérienne nationale Air Algérie.