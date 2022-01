<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021 (Gr.E) - Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Entraînement des Verts avec un effectif au complet</span>

L’équipe nationale de football, s’est entraînée jeudi en fin de journée, pour la première fois avec un effectif au complet, à huis clos, à l’annexe Sud du stade de Japoma à Douala, à trois jours du match face à la Guinée équatoriale, dimanche (20h00), comptant pour la 2e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier û 6 février).

Cette séance qui a débuté à 18h00, a été marquée par le retour du milieu défensif Ismaël Bennacer et du gardien de but Alexandre Oukidja, absents lors de la séance effectuée la veille, respectivement en raison d’une fièvre et de fatigue.

Il s’agit de la première séance nocturne pour les coéquipiers de Sofiane Feghouli, depuis leur arrivée à Douala. Un galop qui a été entièrement fermé aux médias, contrairement aux précédentes séances, ouvertes partiellement à la presse algérienne et étrangère pendant 15 minutes. En disposant de l’ensemble des joueurs, le sélectionneur national Belmadi a entamé la préparation effective du prochain match face au « Nzalang Nacional», qu’il a pu voir à l’£uvre mercredi soir, lors de son entrée en lice dans le tournoi face à la Côte d’Ivoire (0-1), au stade de Japoma. En prévision des changements qu’ils comptent effectués face à la Guinée équatoriale, Belmadi a d’abord décidé de fermer l’intégralité de la séance pour des raisons évidentes.

Il a soumis ses joueurs à un travail technico-tactique soutenu qui a touché les trois compartiments.

Les champions d’Afrique ont exécuté des exercices techniques pour appliquer ce qui a été donné comme consignes lors de la séances vidéo, où les «Verts» avaient décortiqué au moindre détail leur prochain adversaire. Le coach national animera samedi une conférence de presse d’avant-match, au stade de Japoma (13h00), suivie par la dernière séance d’entraînement prévue le même jour (18h00), au niveau du terrain annexe Sud de la même enceinte. Pour rappel, l’équipe nationale, tenante du titre, a raté ses débuts dans cette 33e CAN, en se contentant du match nul mardi face à la Sierra-Leone (0-0). Au terme de la première journée, la Côte d’Ivoire occupe la tête du classement avec 3 points, devant l’Algérie et la Sierra-Leone, qui comptent un point chacun. La Guinée équatoriale ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.