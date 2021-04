<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Entre 4 à 7 ans de prison ferme pour trafic de drogue à Bouhadjar</span>

Des peines de prison ferme allant de 4 à 7 ans ont été prononcées jeudi dernier à l’encontre de quatre (4) individus pour « association de malfaiteurs, trafic de drogue et agressions à l’arme blanche » au niveau de la commune frontalière de Bouhadjar (El Tarf), a-t-on appris samedi du chargé de communication de la sûreté de la wilaya.

Selon le lieutenant Abdelaziz Oussama, les quatre mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de Bouhadjar, dans le cadre de la comparution immédiate, soulignant que deux d’entre eux ont été condamnés à une peine de prison ferme de 7 ans, un autre à 6 ans et le dernier à 4 ans.

Ces individus ont été arrêtés lors d’une descente policière nocturne intervenant à la suite de plaintes émanant des habitants de quartiers populaires dépendant de cette daïra, où les mis en cause semaient la terreur en usant d’armes blanches prohibées et s’adonnaient au trafic de drogue, a ajouté la même source.

Lors de l’arrestation des quatre trafiquants, âgés entre 20 et 30 ans, les services de la police ont récupéré plus de 150 comprimés psychotropes ainsi qu’une quantité de kif traité, un lot d’armes blanches et une somme d’argent issue des ventes illicites de drogues, a précisé la même source.

Le lieutenant Abdelaziz a, dans ce contexte, signalé que cette affaire s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le banditisme sous toutes ses formes et la protection des personnes et de leurs biens.