<span style='text-decoration: underline;'>ASMO    </span>:<br><span style='color:red;'>Entre espoir d’accession et crise financière</span>

ASMO : Entre espoir d’accession et crise financière

Les asémistes ont bien accueilli la décision prise par le bureau fédéral qui consiste à la poursuite de la saison actuelle. Cette nouvelle qui a ravi plus d’un dans la bâtisse d’El Djemia, redonne de la confiance pour espérer accéder au palier supérieur.

L’ASMO devra disputer huit rencontres et il lui suffira de remporter son match retard à domicile pour se rapprocher d’un point de la quatrième position. Les responsables du club et le staff technique, jugent les six semaines de préparation accordées par la LNF, suffisantes pour la préparation de la reprise. Mais cet espoir d’accession qui fait rêver les asémistes depuis quatre années, pourrait être entravé par la crise financière qui prévaut actuellement au sein du club de Medina Jadida.

Faut-il le rappeler, les joueurs n’ont perçu aucun salaire depuis le début de la saison au même titre que leur entraineur Louafi Salem et son staff. En raison de cette situation financière qui secoue le club et surtout les fortes revendications des joueurs qui réclament le paiement de leurs salaires, on tape à toutes les portes pour trouver des sources de financement, pour au moins régler une partie des salaires impayés.

La direction du club, de son côté, cherche à persuader les joueurs à se désister d’une partie de leurs dus, mais peine à concrétiser son désir et par crainte de voir les joueurs partir vers la CRL. Dans l’urgence, la direction du club cherche par tous les moyens 3 milliards de cts, pour payer une partie des dus des joueurs et pour gérer le reste du parcours.

Les responsables du club cherchent à rencontrer le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, pour lui expliquer la situation dans laquelle se trouve actuellement l’ASMO et surtout pour lui demander des aides financières afin de ne pas rater l’opportunité d’accéder au palier supérieur cette saison. On espère que le wali sera compréhensif pour qu’El Djemia soit fixée sur son avenir. Les joueurs quant à eux, sont désorientés et ne savent pas à quel saint se vouer.

Ils n’arrêtent pas de réclamer leurs dus. Cette étape est cruciale pour l’ASMO et s’annonce très difficile avant d’aborder l’avenir de l’équipe. Les responsables du club veulent en effet, verser au moins une partie de l’argent aux joueurs et ce, dans l’optique de les satisfaire, mais aussi, les tenir prêts pour la reprise du championnat.

B.Sadek