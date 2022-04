<span style='text-decoration: underline;'>SKAF Khémis Miliana – USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Entre mal classés</span>

C’est une joute presque de formalité pour les gars de la Mekerra qui sont dans l’obligation d’assurer au moins le voyage vers la ville de Khemis Miliana dans le but d’éviter le forfait général, car l’USMBA a déjà mis les deux pieds en division inférieur d’inter région et affrontera la saison prochaine le représentant de la wilaya le FCB Télagh et peut-être le CRB Ben Badis, actuel leader de la poule C de la Régionale Une Ouest. Par contre, le club local du SKAF vise la victoire face à l’USMBA qui est à sa portée et cela afin d’améliorer son classement général (13ème place avec 30 points) et à deux longueurs seulement de retard sur la première équipe non relégable, l’USMM Hadjout. Le coup d’envoi de cette rencontre SKAF – USMBA sera donné ce samedi à 14 h 30.

B. Didéne