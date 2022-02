<span style='text-decoration: underline;'>Secteur de la Poste et des Télécommunications</span>:<br><span style='color:red;'>Entrée en exploitation de 600 DAB en 2022</span>

Dans le cadre des efforts visant à faciliter les opérations financières et le développement du numérique, 600 distributeurs automatiques de billets (DAB) entreront en exploitation à travers le territoire national au cours de l’année 2022.

C’est ce qu’a annoncé jeudi dernier le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, lors d’une visite d’inspection effectuée dans la wilaya de Médéa. Le ministre, qui était accompagné de la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a précisé qu’il s’agit d’une augmentation de l’ordre de 40% du parc des DAB prévue pour l’année en cours. Il a précisé que les 600 DAB s’ajouteront aux 1400 appareils déjà opérationnels.

Pour ce qui est des mesures visant à généraliser l’accès à internet en Algérie, le ministre a annoncé, à la même occasion, l’augmentation de 50% du nombre des foyers raccordés au réseau Internet à l’horizon 2024. Avec une hausse de 50%, le pays atteindra le seuil de six millions de foyers à avoir accès à l’internet, précise le ministre. «Le plan de travail mis en œuvre par le département de la Poste et des Télécommunications en vue de la généralisation de l’accès à Internet prévoit de porter à six millions le nombre de foyers à raccorder au réseau national du Net d’ici à l’année 2024, contre quatre millions de foyers actuellement, soit une augmentation de l’ordre de 50%», a indiqué le ministre. Il a fait savoir qu’un objectif de raccordement de 500 000 nouveaux foyers à l’internet en 2022 a été tracé. «Pour l’année en cours, le ministère de la Poste et des Télécommunications a tracé un objectif de raccordement de 500 mille nouveaux foyers au titre de ce plan de travail, grâce aux efforts déployés en matière d’extension du réseau de raccordement en fibre optique», a déclaré M. Bibi Triki. Il a souligné également que dans le cadre des efforts visant à encourager le développement des start-up, des micro-entreprises prendront part à la réalisation de ce projet. Le ministre a ainsi évoqué la «forte» implication des start-up algériennes dans la concrétisation de ce plan de travail.

Il a affirmé que «plus de 1900 lots de réalisation avaient été signés avec les micro-entreprises en 2021, et la même dynamique va se poursuivre durant l’année en cours, afin d’aider ces dernières à mieux s’intégrer dans le processus de réalisation national». M. Bibi Triki a fait savoir aussi qu’un plan de charge avoisinant les 2,6 milliards de DA sera mis en place au profit de ces micro-entreprises. Il a ajouté que cette disposition permettra de contribuer à «assurer une ressource financière à ces entreprises pour continuer à activer dans de bonnes conditions».

S’agissant du programme de sa visite à Médéa, dans la matinée de jeudi dernier, le ministre de la Poste et des Télécommunications avait donné, le coup d’envoi des travaux de raccordement du projet FTTH au niveau de la cité 900 logements Aadl de Berrouaghia, à l’est de la wilaya, puis inauguré deux agences commerciales d’Algérie Telecom à Beni-Slimane et Guelb-el-Kebir.

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a salué «l’avancée remarquable» enregistrée en matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques au niveau des bureaux de poste, grâce, notamment, à l’aménagement d’un passage d’accès et d’un guichet pour l’accueil des personnes handicapées. Elle a indiqué, dans ce contexte, que le partenariat avec le secteur de la poste «va se renforcer davantage dans les mois à venir, à la faveur des projets conjoints qui seront lancés, à l’effet d’améliorer cette prise en charge».

Samir Hamiche