<span style='text-decoration: underline;'>Touggourt</span>:<br><span style='color:red;'>Entrée en exploitation d’un silo de 40.000 qx</span>

Un Silo d’une capacité de stockage de 40.000 quintaux (qx) de céréales a été mis exploitation dans la nouvelle wilaya de Touggourt, a-t-on appris dimanche des responsables de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) d’Ouargla.

L’installation est localisée dans la zone d’activités sur une superficie de 1.200m2 et une hauteur de 12 mètres, a indiqué l’APS le directeur de la CCLS d’Ouargla, Sofiane Zeghada. Elle permettra, en plus de générer des emplois, de renforcer les structures d’emmagasinage et de meilleures conditions de stockage des céréales, mais aussi une réorganisation de la Coopérative après les extensions enregistrées dans les superficies consacrées à la céréaliculture dans les wilayas du Sud, a-t-il ajouté. La réalisation de ce silo à Touggourt s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Etat visant à assurer la réussite de la politique de relance de l’économie nationale et à mettre fin à la dépendance étrangère en matière de céréales, a aussi soutenu M. Zeghada. Son inauguration s’est déroulée en présence du directeur des services de l’Est de l’Office interprofessionnel des céréales (OAIC), et des cadres locaux du secteur de l’agriculture. Un autre Silo d’une capacité de 20.000 quintaux sera mis en service prochainement à Ouargla, a annoncé le responsable. En prévision de la campagne de moisson-battage, la CCLS a renforcé sa flotte de transport à Ouargla de quatre nouveaux camions, dans l’attente de la réception d’autres en vue de régler le problème du transport et éviter les perturbations durant la période des moissons.