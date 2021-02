<span style='text-decoration: underline;'>Les trois paliers de l’enseignement</span>:<br><span style='color:red;'>Environ 570 établissements scolaires raccordés aux réseaux de téléphonie fixe et d’internet</span>

Environ 570 établissements scolaires des trois paliers de l’enseignement dans la wilaya d’Oran ont bénéficié de raccordement aux réseaux de téléphonie fixe et d’internet haut débit et de la quatrième génération (4G) en 2020, a-t-on appris de la directrice de la Postes et des Télécommunications.

Meriem Seddiki a signalé, qu’au cours de l’année écoulée, 569 établissements scolaires des trois paliers sur un total de 770 ont été raccordés aux réseaux du téléphone fixe et d’internet à haut débit et 4G. Au cours de la même période, 353 établissements scolaires du cycle primaire ont été raccordés au réseau du téléphone fixe, dont 279 connectés à Internet haut débit et les autres au réseau 4G, a-t-elle détaillé. Aussi, 152 CEM ont été raccordés au réseau du téléphone fixe, dont 104 connectés à internet haut débit et 64 lycées au réseau du téléphone fixe dont 48 en internet haut débit, a-t-on ajouté. La direction de wilaya de la Postes et des Télécommunications oeuvre pour raccorder, en 2021, 183 écoles primaires, 12 CEM et 7 lycées au réseau de téléphonie fixe et à l’Internet haut débit et à la 4G, selon Mme Seddiki.