<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des championnat (1/2 finale - retour)</span>:<br><span style='color:red;'>ESS – Al-Ahly SC : les Sétifiens en quête de miracle</span>

L’ES Sétif, dernier représentant algérien dans les compétitions africaines interclubs, aura la lourde tâche de renverser la vapeur face aux Egyptiens d’Al-Ahly SC, samedi au stade du 5-juillet d’Alger (20h00), en demi-finale (retour) de la Ligue des champions d’Afrique de football, une semaine après la lourde défaite concédée lors de la première manche (4-0).

Plus que jamais dos au mur, l’Entente est à la recherche d’un véritable miracle pour tenter de passer l’écueil du double tenant du trophée, qui s’est baladé lors du match aller grâce notamment à l’attaquant sud-africain Percy Tau, auteur d’un doublé. La mission des Sétifiens s’annonce d’ores et déjà délicate face à un adversaire aguerri pour ce genre de rendez-lui, d’autant que les Cairotes aborderont cette rencontre avec l’objectif de valider leur ticket pour la troisième finale de rang. «En match aller, nous avons commis des erreurs individuelles qui nous ont coûté cher, dans tous les secteurs du jeu. Mes joueurs ont été soumis à une grande pression face à une grosse équipe d’Al-Ahly. Nous refusons d’abdiquer, nous devons s’imposer chez nous à tout prix, et rendre une belle copie pour se relever rapidement», a indiqué l’entraîneur serbe de l’ESS Darko Novic. Sur le plan de l’effectif, le coach de l»Aigle Noir» devra se passer des services du milieu de terrain défensif Amir Karaoui, suspendu, suite à son expulsion lors du match aller disputé samedi dernier au stade Al-Salam du Caire. Les coéquipiers de l’expérimenté gardien de but Sofiane Khedaïria qui demeurent sur une écrasante victoire en championnat contre le RC Relizane (7-0), sont bien décidés à laver l’affront de la manche aller et réussir la meilleure opération possible devant ses supporters. De son côté, Al-Ahly SC, à pied d’£uvre depuis mardi à Alger, compte aborder cette deuxième manche avec l’intention de terminer le travail. «Nous ne sommes pas encore qualifiés pour la finale. Il y a des équipes qui avaient gagné (4-0) chez elles, et s’incliner par la suite en déplacement par 5 buts. L’ESS est une bonne équipe qui a raté deux occasions au Caire. Leur entraîneur est courageux, il a préservé son schéma tactique en dépit du fait de jouer en infériorité numérique», a indiqué l’entraîneur sud-africain Pitso Mosimane . Le double tenant du titre pourra compter de nouveau sur le défenseur Mohamed Abdelmonem et le milieu de terrain Mahmoud Metouali, alors que l’autre milieu Amro El-Solia est incertain. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral tunisien conduit par Sadek Selmi, assisté de son compatriote Khalil Hassani (1e assistant) et le Libyen Attia Aïssa (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est le Tunisien Youcef Seraïri.