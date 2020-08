Etablissements scolaires/ révision : le protocole de prévention approuvé

Le Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus a approuvé, lundi, le protocole de prévention spécifique à la réouverture, à compter de mercredi prochain, des établissements scolaires pour la révision.

En application des dispositions du décret exécutif n 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) et des textes y afférents ( ), le ministère de l’Education nationale, en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a mis en place un protocole sanitaire de prévention approuvé par le Comité scientifique nationale compétent, précisé le département de l’Education.

Ce protocole fixe les mesures à appliquer et les règles à respecter pour prévenir et endiguer la propagation de la Covid-19 en milieu scolaire et pour rouvrir les établissements scolaires pour la révision et la préparation des examens en veillant à la protection de la santé et de la sécurité des élèves et des fonctionnaires du secteur”.