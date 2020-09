Eté 2020 : «A l’Ouest, rien de nouveau…»

Pourtant, avant l’annonce officielle de l’ouverture des plages, le wali d’Oran a exhorté les responsables des communes côtières à faire appliquer les directives relatives à la gratuité des plages et au rétablissement de l’ordre dans le volet de la gestion des parkings automobiles. La saison estivale 2020 le long du littoral oranais, n’aura donc enregistré aucune nouveauté en termes d’amélioration du décor et des conditions d’accueil des estivants. Bien au contraire, la majorité des plages de la daïra d’Ain El Türk ont été cette année encore, marquées par l’impitoyable anarchie qui règne ici et là en matière de circulation routière, de stationnement, d’accès aux bords de mer souvent bloqués par des constructions illicites, et d’occupation des plages par les tables et parasols des solariums illicites. Même l’épidémie du Covid-19 et les mesures de prévention obligatoires dictées par les pouvoirs publics, semblent être ignorées et mises de côté par un grand nombre d’usagers pour qui, la mer, le sable et le soleil ne peuvent s’accommoder d’un masque ou d’une distanciation raisonnable sur un site balnéaire bondé de vacanciers. Comme chaque année, les propriétaires de «solariums sauvages et les gardiens de parking et de tous les points de stationnement possibles imposent leur loi, au mépris de toutes les règles et instructions rappelées chaque début de saison par les pouvoirs publics. On ne peut qu’être choqué et scandalisé par cet écart hallucinant entre les discours et les actions déclarées engagées par les autorités locales et la réalité d’un terrain à chaque fois livré aux dérives et aux carences mille et une fois dénoncées, notamment, en matière de gratuité à l’accès des plages devant être garantie à tous les citoyens. Comment comprendre ou interpréter cette incapacité chronique de l’État à pouvoir mettre hors d’état de nuire ces bandes d’énergumènes à l’allure méchante et menaçante qui chaque été, empêchent de modestes familles d’installer leurs propres tables et parasols sur un coin de sable en toute tranquillité ? Il est clair que seules les familles les plus nanties, ou bénéficiant du privilège d’accès à un site balnéaire privé ou affecté à une grande institution, sont à l’abri de tous ces désagréments devenus courants à travers les plages du littoral oranais. Fatalement, une majorité de citoyens résignés acceptent de creuser leur budget pour faire plaisir à leur famille et à leurs enfants heureux de passer une journée à barboter… Ce qui a fini par instaurer un climat d’impunité où toutes les transgressions à la loi s’inscrivent dans une sorte de banalité admise et tacitement acceptée par la majorité…

Par S.Benali