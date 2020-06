<span style='text-decoration: underline;'>Port du Centre d’El Hamdania</span>:<br><span style='color:red;'>Etudier le projet «sur de nouvelles bases transparentes» </span>

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, lors du Conseil des ministres, le Premier ministre, d’étudier le projet du port du Centre à El Hamdania, dans la commune de Cherchell avec le partenaire chinois «sur de nouvelles bases transparentes».

Le Président Tebboune a instruit le Premier ministre de «prendre de nouveau contact avec le partenaire chinois et d’étudier le projet sur de nouvelles bases transparentes pour le soumettre une seconde fois au Conseil des ministres, dans un délai maximum de trois mois», souligne le communiqué du Conseil des ministres. Réagissant à l’exposé présenté par le ministre des Travaux publics sur le projet du port du Centre, le président de la République a rappelé les pertes occasionnées par son retard de réalisation à l’économie nationale en général, l’objectif stratégique de ce port étant le désenclavement des pays africains sans accès maritimes avec ce que cela implique en termes d’impulsion de la vie économique et de création d’emplois. Le ministre des Travaux publics a précisé lors de l’exposé qu’il a présenté sur ce méga projet que ce dernier comprenait trois lots : le port, les zones logistiques et industrielles ainsi que la pénétrante et la voie ferrée, objets de l’ensemble des opérations de base effectuées depuis le lancement, en novembre 2012, de l’étude d’identification du site. Le projet sera financé par un prêt du Fonds national d’investissement (FNI) et un crédit de la banque chinoise Exim-bank of China. Pour relier le projet au réseau national routier et ferroviaire, il est prévu la réalisation d’un tronçon autoroutier de 37 km pour le relier à l’autoroute Est-Ouest, du côté ouest d’El Affroun (Blida) ainsi qu’une voie ferrée électrifiée entre la gare d’El Affroun et le port d’une longueur de 48 km. Pour mener à bien le projet dont la durée de réalisation est estimée à sept ans, les dossiers d’expropriation des terrains retenus et les enquêtes commodo incommodo ont été préparés avec les sommes d’indemnisation pour les personnes touchées par les expropriations (pour utilité publique) au niveau des wilayas de Blida et de Tipaza. En outre, les mesures de préservation de l’environnement ont été prises.