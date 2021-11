<span style='text-decoration: underline;'>RELIZANE</span>:<br><span style='color:red;'>Evacuation des eaux pluviales et secours de quatre personnes piégées par les eaux</span>

Les éléments de la protection civile de la wilaya de Relizane ont effectué 48 interventions pour évacuer les eaux pluviales et secourir des personnes piégées par les eaux dans leurs voitures suite aux intempéries enregistrées durant les dernières 24 heures, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de wilaya de ce service de secours.

Le chef de service des statistiques, le capitaine Hamidi Belazziz, a indiqué à l’APS que ces interventions ont été enregistrées dans les communes de Mazouna, Oued Rhiou, H’madna, Oued Djemâa, Sidi M’hamed Benali, Ammi Moussa et Zemmoura, ainsi qu’au chef lieu de la wilaya. Les agents de la protection civile ont effectué plusieurs opérations d’évacuation des eaux pluviales accumulées et d’ouverture et de vidange des avaloirs. Quatre personnes piégées par les eaux dans leurs voitures ont été également secourues dans les communes de H’madna, Mazouna et Relizane. La circulation automobile a été perturbée dans plusieurs tronçons de routes de la wilaya durant la même période suite aux glissements de terrains et l’augmentation des niveaux des eaux, à l’instar des chemins de wilaya 12, 13 et 19 dans les communes de Belacel, Matmar, Mazouna et les routes nationales N 4 et 9 dans les communes Ouarizane, Sidi M’hamed Benali, Jdiouia, Oued Djemâa. Un pont reliant le douar «Ketaïtia» et la commune de Ouarizane s’est effondré, a-t-on signalé. Lors des interventions, les services de la protection civile ont mobilisé 99 agents de différents grades, 21 camions, sept ambulances et 10 pompes d’aspiration des eaux, selon le capitaine Hamidi, qui a relevé qu’aucune perte humaine n’a été déplorée suite aux précipitations durant les 48 dernières heures.