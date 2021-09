<span style='text-decoration: underline;'>Suite à une décision du wali d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Evacuation du nouvel hôpital d’El Kerma</span>

Le nouvel hôpital d’El Kerma a reçu des patients du Covid-19 lors de la 3ème vague de la pandémie suite à la pression constatée sur les différents établissements hospitaliers, à cause de l’augmentation du nombre des cas. Actuellement la situation épidémiologique s’est améliorée considérablement à Oran. Le wali d’Oran Said Sayoud suite à une réunion avec le directeur de la santé a décidé d’évacuer cet hôpital d’El Kerma pour permettre à l’entreprise chargée des travaux de finaliser les travaux de cet établissement hospitalier qui fait partie des 5 nouveaux hôpitaux dont la réception est prévue dans les mois à venir dans la 2ème ville du pays.

Il est à rappeler que le wali d’Oran Said Sayoud a annoncé récemment lors d’une visite effectuée sur place que de nouveaux hôpitaux seront équipés en générateurs d’oxygène dans les mois à venir pour arriver à une production autonome de ce produit vital et indispensables pour la prise en charge des patients covid-19.

«Même dans les futurs projets des hôpitaux, il faut retirer les réservoirs et installer directement des générateurs» dira le wali. Pour arriver à «une indépendance en matière d’eau potable, électricité et oxygène et les différents réseaux indispensables, afin de mettre les malades et le cadre médical dans des conditions confortables». Le wali a demandé aux responsables des hôpitaux d’El Kerma et de Chteibo de procéder à une «évaluation» pour déceler les insuffisances constatées lors de la 3ème vague de la pandémie. «On va dégager une enveloppe financière pour doter 3 ou 4 hôpitaux en générateurs d’oxygène, le budget de l’année prochaine sera préparé dans peu de temps, on se trouvera d’ici le premier semestre de l’année prochaine avec un minimum d’une dizaine d’hôpitaux dotés de générateurs d’oxygène» explique le wali, qui a insisté sur l’importance d’acquérir des générateurs de haute capacité jusqu’à 60 M3/h. Par ailleurs, et concernant la vaccination, plus de 513.000 doses de vaccins ont été administrées à Oran depuis le début de la campagne de vaccination, selon la direction de la santé et de la population de la wilaya.

« Plus de 513.000 doses ont été depuis le 2 février dernier » nous dira le docteur Youcef Boukhari chef de service de prévention. Durant ce temps, la semaine de vaccination entamée samedi dernier, se poursuit dans plusieurs points de vaccination à Oran ainsi que les polycliniques et les salles de soins, « plus de 343000 citoyens ont eu la première dose dont 170.000 ont également eu la 2eme dose soit un taux de vaccination qui avoisine les 33% » dira notre interlocuteur.

Il est à noter que la campagne de vaccination des supporters du MCO a été entamée récemment au Palais des Sports, en prévision de la réouverture prochaine des stades. « 50.000 doses de vaccin est disponible pour cette opération » dira le docteur Boukhari.

Fethi Mohamed