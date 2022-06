<span style='text-decoration: underline;'>Rencontre internationale à l’ université de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Exigences relatives à l’organisation d’évènements sportifs et leur impact sur le développement durable</span>

Les responsables du laboratoire d’évaluation des programmes d’activités physiques

et sportives de l’université de Mostaganem avec le concours de la commission ministérielle chargée du suivi et de l’évaluation des préparatifs de l’élite sportive aux grands rendez-vous sportifs, a organisé durant deux jours, les 22 et 23 du mois courant, une rencontre internationale sur « les exigences relatives à l’organisation d’évènements sportifs et leur impact sur le développement durable, les jeux méditerranéens comme modèle ».

Des chercheurs et des doctorants de 23 instituts d’éducation physique et sportive que compte l’Algérie, des professeurs d’éducation sportive exerçant dans des lycées et des étudiants ont participé à cette rencontre. Quelque 50 intervenants dont trois Tunisiens ont animé des conférences en rapport avec le thème. Quatre de ces conférences ont été faites à distance par visioconférence depuis la France, la Turquie, le Brésil et l’Irak. Cependant le temps (10 ou 15 minutes) accordé à chaque intervenant permettait juste de faire un résumé succinct des résultats de ses recherches. De ces interventions, on en déduit que le sport ne peut être dissocié de l’économie.

Plus on s’investit dans les infrastructures sportives et dans le capital humain sportif, plus l’impact est plus important dans le développement durable. Des pays innovants comme le Qatar ont été cités en exemple, de même que les grandes marques de vêtements, souliers sportifs et autres moyens qui y sont liés. Dans ce contexte, des conférenciers ont traité et expliquer le marketing sportif : concept et outils, l’ingénierie sportive de l’avenir et son importance pour le développement durable, le rôle du tourisme sportif. D’autres ont traité du comportement durable du sportif en le préparant du point de vue psychologique, mental et physique. Même en cessant les compétitions, le sportif doit rester actif et occupé par une activité même commerciale. Dans leurs recherches en matière de résistance et d’endurance, certains chercheurs collaborent avec d’autres organismes comme l’hydraulique où des phénomènes décelés peuvent être utilisés comme mécanismes pour rendre plus performant le sportif. Des professeurs ont parlé de « la fréquence cardiaque et le sportif », «la proprioception comme moyen de renforcement musculaire, prévention des traumatismes chez les footballeurs », « effet aigu et chronique du stretching passif sur l’agilité et la course du footballeur». Les moyens médiatiques dans la vulgarisation du domaine sportif ont été évoqués. Les pratiques d’un sport traditionnel local doit être pris en charge par les responsables concernés, développé pour atteindre une dimension et même international, selon un intervenant.

A l’issue des interventions, de riches débats ont été instaurés. Gueriche Nasreddine, de la commission ministérielle, chargée du suivi et de l’évaluation des préparatifs de l’élite sportive pour les grands évènements sportifs, relevant du ministère de la jeunesse et des sports a déclaré que les conférences animées par les chercheurs sont d’un très haut niveau et prouvent la compétence et le savoir faire de leurs auteurs. Les résultats des recherches de ces derniers peuvent développer le sport, le hisser à un haut niveau, surtout s’ils persévèrent dans leurs travaux, et si les responsables concernés prenaient en considération leurs résultats, a encore dit le membre de ladite commission.

Ensuite, compte tenu des travaux de cette rencontre internationale et les signaux éclairés et éclairants qui y ont jailli tendant à développer les activités sportives et les comportements des sportifs pour être au diapason du niveau universel pour que l’impact sur le développement durable soit très positif, les recommandations suivantes ont été formulées par les participants à cette rencontre :

1) Nécessité d’élaborer des plans et des stratégies à dimension mondiale pour faire progresser le sport au service du développement national global.

2) Activer le rôle de la société civile locale dans la préparation et l’organisation des grands évènements sportifs par sa participation effective. 3) Nécessité de définir les rôles fonctionnels du sport dans la société algérienne pour servir les aspirations de la société et ses objectifs politiques, culturels et économiques.

4) Prêter attention à la pratique du sport au service de la société et du développement de la santé publique.

5) Nécessité d’accorder un intérêt aux dimensions scientifiques dans l’organisation d’événements importants locaux, d’impliquer les élites universitaires dans ces manifestations et d’exploiter tous les moyens technologiques modernes a cette fin.

6) Utiliser le sport comme un outil efficace de soutien politique international et l’utiliser pour commercialiser l’image du pays dans les grands forums internationaux.

7) Exploitation des grands moyens de communication pour promouvoir de telles manifestations par les moyens disponibles.

8) Utilisation optimale des grandes manifestations comme un outil efficace pour atteindre les objectifs de l’État et de la société et le marketing économique, culturel et touristique.

9) Nécessité de former des administrateurs pour gérer de tels évènements en vue de présenter une belle image du pays.

10) Création d’une cellule spéciale, chargée d’organiser et de préparer de manière rationnelle et objective des grands événements sportifs.

11) Préparation des sportifs à long et moyen terme par des méthodes scientifiques et méthodologiques.

12) Création de chaînes de télévision sportives.

Selon les organisateurs de cette rencontre, ces recommandations seront transmises aux responsables concernés dont le ministre de la jeunesse et de sports avec un souhait d’être prises en considération et concrétisées.

Charef.N